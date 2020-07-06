小店“上网”生意经 1200万家小店收入超过去年同期 

在上海一家老字号糕团商店直播间，工作人员通过网络直播销售粽子和糕团等食品。

新华社记者 方 喆摄

借助直播和短视频等方式吸引更多客源；利用支付宝等数字工具收款记账、自助点餐；通过互联网银行信用贷获得融资、及时“自救”……这是当下许多小店经营者的日常。借助互联网经营手段，中国小店在防疫期间展现出顽强的生命力。

小店“自救”的突破口

一段时间以来，许多消费者发现身边的小店正发生变化：楼下的理发店开始直播了，路边撸串儿也能用上消费券了，越来越多的小餐馆、水果店能“送货上门”了……小店的数字化转型，给人们的生活带来更多便利，也成为小店“自救”的突破口。

数据显示，通过数字生活平台外卖及配送服务、消费券等灵活的数字化经营手段，全国小店复产迅猛。4月下旬以来，平均每周有100万个体户、“夫妻店”等小商家在支付宝里申请收款码、新开店或谋求数字化转型，已有1200万家小店收入较去年同期实现了增长。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受本报记者采访时表示，在新冠肺炎疫情下，以服务业为主的小店经济受到严重影响，加快线上业务发展是尽快复工达产、维持小店生命力的现实选择；此外，当前消费需求向信息化、数字化、智能化发展，数字化转型能有效迎合新型消费需求、升级培育新型消费业态，降低经营成本，提高交易效率，为小店经济带来更多效益和新的发展空间。

全国工商联等多方发布的《2019-2020小微融资状况报告》显示，疫情发生以来，通过互联网银行信用贷获得融资，是微型企业和个体经营户解决资金困难的重要途径之一。

业内人士指出，目前小店数字化转型主要从三方面发力：一是提升信息化管理水平，借助数字化管理手段和工业互联网平台等改善经营管理模式；二是探索新的商业模式，从单一的线下场景向线上线下双互动模式转变；三是借鉴示范企业的先进经验，加强与产业集群内小店间的网络化协作，实现技术、产能与订单共享。

互联网平台纷纷出招

为进一步支持小店走出困境，各大互联网平台纷纷发布支持小店经济发展的帮扶计划，涉及货源、数据智能、金融扶持、客户保障、支付等多方面的具体举措。

近日，美团在“春风行动”百万小店计划的基础上，继续推出针对小商户的金融帮扶、数字化培训以及线上运营等升级举措。据悉，新开店商户可在美团商家APP（应用程序）申请，符合条件的商户可获得免息启动资金，缓解创业初期资金压力。微信支付发布“全国小店烟火计划”，面向平台所有使用面对面收款的微信支付小商家，在线上线下一体化、福利补贴、商家教育指南、经营保障支持方面输出四大全新数字化政策。此外，京东的“星星之火”扶持计划将为每个小店提供最高10万元人民币的无息赊购。苏宁小店启动加盟模式试点，注重帮助小店打通线上线下多种业务，服务社区经济。

“转型成本偏高、能力相对不足是小店经济数字化转型面临的两大问题。”盘和林指出，互联网企业对线上、线下连接进行生产和服务的经验较足，凭借自身资源优势与品牌效应，有能力满足小店的转型需求，可以帮助小店解决数字化转型时的痛点难点问题，在降低成本和提高能力方面助力小店顺利转型。

在数字化过程中，各大互联网企业赋能小店，进而实现共生发展，促进整个行业的繁荣，是一个共同成长的双赢过程，有利于激发新动能，促进长期经济结构转型升级。

政策力撑小店回暖

“当前，数字经济引领经济社会发展已成为广泛共识，是中国创新驱动战略的重要载体，有助于构建新的竞争优势，抢占经济发展制高点。”盘和林指出，小店经济是中国经济的重要组成部分，小店经济数字化转型有助于提高经济的活力与韧性，以点带面赋能传统产业，促进经济结构持续优化，助推经济高质量发展。盘活小店经济，是稳就业、推动经济复苏重要途径。

多部门发声关注小店经济，力撑这一民生底盘。多地积极出台政策，帮助小店经济回暖。商务部新闻发言人高峰日前表示，关于支持商贸流通领域小微企业，商务部将会同有关部门，以推动发展小店经济为主要抓手，加快小店便民化、特色化、数字化发展，推动形成多层次、多类别的小店经济体系。

国家税务总局近日制定印发《关于小型微利企业和个体工商户延缓缴纳2020年所得税有关事项的公告》，通过税费优惠政策精准帮扶，助力小店经济发展。网商银行与全国工商联此前共同发起“无接触贷款”助微计划，100家银行迅速响应，全力支持全国约1000万家小微企业、个体工商户及农户复工复产。

专家指出，为加快小店经济数字化转型，一方面，政府应继续出台减税降费、金融支持、消费刺激等扶持政策，缓解小店的经营困难，降低其经营成本；另一方面，为继续推动数字化赋能小店经济，帮助小店转型，应鼓励各大互联网企业对小店开展帮扶，形成系统性的小店培育帮扶体系。

(责编：李都也(实习生)、李栋)