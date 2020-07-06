中国国内游复苏势头明显（专家解读）

7月1日，湖南省湘潭市湘潭县花石镇湘莲特色产业园成片荷花争相绽放，吸引各地游客慕名前来赏花游玩。近年来，该镇开发万亩湘莲基地等独特农业风光，形成了“赏荷之旅”休闲观光路线，带动乡村旅游。

方 阳摄（人民视觉）

新加坡《联合早报》网站报道，中国端午假期前两日，中国累计接待国内游客3707.7万人次，累计实现国内旅游收入96.6亿元。中国国家铁路集团有限公司介绍，端午小长假首日，中国铁路发送旅客753万人次，创春节后单日旅客发送量新高。

据美联社报道，随着中国新冠疫情防控形势不断好转，一些外资旅游公司已重启其在中国的旅游业务。从4月开始，中国国内的旅游市场就有复苏的迹象，航空业专家也预期在国际旅游恢复以往水平以前，大部分的国内旅游项目都能恢复到以往景况。疫情发生以来，全球各国纷纷实施旅游管制以防疫情进一步扩散，同时密切关注中国旅游市场的发展情况，并将其作为未来规划的参考。

新冠肺炎疫情让中国旅游业受到了前所未有的冲击，承受了前所未有的压力。最开始受到影响的是市场方面。从1月23日开始，到3月中旬，有组织的旅游活动几乎全部停止，旅游市场的发展面临巨大挑战。政府工作方面，旅游系统的工作重心由“繁荣市场、保障供给”调整为“停组团、关景区、控疫情”。3月12日，中国文化和旅游部下发通知，各省（区市）有序恢复省（区市）内旅游业发展，全国进入防控性复工新阶段。

从春节、清明节、劳动节和端午节假日旅游市场数据来看，国内旅游恢复上升的态势十分明显。其中，清明节假日3天，国内旅游接待总人数4325.4万人次，同比恢复38.6%；实现旅游总收入82.6亿元，同比恢复19.3%。劳动节假日5天，国内旅游接待总人数1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元，分别同比恢复53.5%和37.6%。端午节假日3天，国内旅游接待总人数和旅游总收入的恢复势头十分明显。数据表明，旅游消费的信心正在恢复，产业振兴的动能开始积聚，旅游经济触底反弹和稳中向好的趋势仍在继续。

2020年下半年，中国旅游市场最大的影响来自于疫情防控形势能否得到有效稳定，特别是北京等地的疫情能否得到有效防控。目前，中国外防输入、内防反弹的压力还比较大，面临的局势相对复杂。在这种情况下，跨省旅游业务的恢复和发展是行业信心恢复的一个重要信号。中国政府将在适当时机尽快放开跨省旅游业务。只要跨省旅游业务放开了，旅游市场的转型和产业的振兴就有很大希望。市场恢复的主要影响因素包括：第一是消费信心；第二是产业发展的新动能，如何用好科技和大数据，推动数字文化和智慧旅游的发展；第三是政策因素，包括中央政府和地方政府对旅游业纾困解难的政策。

自疫情发生以来，旅游企业面临困难、挑战和压力。疫情发生后不久，文化和旅游部门先后推出了暂退80%旅行社质量保证金、恢复省（区市）内旅游业务、景区预约开放、调整旅游发展基金使用方向等支持旅游企业的政策；各地政府纷纷出台相应政策帮助企业共渡难关，如北京对入境旅行社直接给予奖励和补贴；发改部门通过新基建、文化和旅游公共支出和项目建设，为旅游行业发展带来新的信心和动能。整个上半年，没有因为旅游而发生疫情的传播和扩散，没有发生旅游企业的大面积倒闭和员工的大面积失业，没有发生重大涉旅安全事故和旅游投诉，说明广大游客对旅游行业采取的举措是认同的、理解的。

从第三季度开始，内地旅游业将转入以国内市场为基础的产业振兴新阶段。随着国内跨省游的逐步放开，旅游消费和出游意愿将会进一步明显增长。加上暑期旅游和中秋、国庆等假日旅游市场的强力支撑以及我国较高的居民储蓄率，更多潜在旅游市场需求将在下半年有序释放。未来一段时期内，周边旅游、乡村旅游、都市休闲旅游、文化和旅游融合发展将成为旅游行业发展的主旋律，也会成为市场恢复和产业振兴的新空间。在此过程中，旅游行业应关注游客对安全和品质的诉求，采取有效措施，为游客提供安全、品质放心的旅游产品。只要游客有获得感，有满意度，旅游产业的未来就有可靠保障。

疫情发生以来，中国入出境旅游市场也受到极大影响，目前，入出境旅游只达到往年15%左右的水平。随着中国出境旅游市场的极度萎缩，国际社会，特别是海外一些主要旅游目的地国家和地区，也感受到巨大的市场压力。从公开报道看，很多以接待中国游客为主的旅游企业都受到极大影响。在疫情得到有效控制的前提下，只要中国的旅游市场得到有序恢复和发展，中国对于全球旅游业复苏恢复的引领作用就会凸显出来。

（艾大庆采访整理）

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