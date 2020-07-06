人民网>>财经

中国国内游复苏势头明显（专家解读）

■ 受访专家：中国旅游研究院院长  戴  斌

2020年07月06日08:06  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　7月1日，湖南省湘潭市湘潭县花石镇湘莲特色产业园成片荷花争相绽放，吸引各地游客慕名前来赏花游玩。近年来，该镇开发万亩湘莲基地等独特农业风光，形成了“赏荷之旅”休闲观光路线，带动乡村旅游。
　　方 阳摄（人民视觉）

　　新加坡《联合早报》网站报道，中国端午假期前两日，中国累计接待国内游客3707.7万人次，累计实现国内旅游收入96.6亿元。中国国家铁路集团有限公司介绍，端午小长假首日，中国铁路发送旅客753万人次，创春节后单日旅客发送量新高。

　　据美联社报道，随着中国新冠疫情防控形势不断好转，一些外资旅游公司已重启其在中国的旅游业务。从4月开始，中国国内的旅游市场就有复苏的迹象，航空业专家也预期在国际旅游恢复以往水平以前，大部分的国内旅游项目都能恢复到以往景况。疫情发生以来，全球各国纷纷实施旅游管制以防疫情进一步扩散，同时密切关注中国旅游市场的发展情况，并将其作为未来规划的参考。

　　

　　新冠肺炎疫情让中国旅游业受到了前所未有的冲击，承受了前所未有的压力。最开始受到影响的是市场方面。从1月23日开始，到3月中旬，有组织的旅游活动几乎全部停止，旅游市场的发展面临巨大挑战。政府工作方面，旅游系统的工作重心由“繁荣市场、保障供给”调整为“停组团、关景区、控疫情”。3月12日，中国文化和旅游部下发通知，各省（区市）有序恢复省（区市）内旅游业发展，全国进入防控性复工新阶段。

　　从春节、清明节、劳动节和端午节假日旅游市场数据来看，国内旅游恢复上升的态势十分明显。其中，清明节假日3天，国内旅游接待总人数4325.4万人次，同比恢复38.6%；实现旅游总收入82.6亿元，同比恢复19.3%。劳动节假日5天，国内旅游接待总人数1.15亿人次，实现国内旅游收入475.6亿元，分别同比恢复53.5%和37.6%。端午节假日3天，国内旅游接待总人数和旅游总收入的恢复势头十分明显。数据表明，旅游消费的信心正在恢复，产业振兴的动能开始积聚，旅游经济触底反弹和稳中向好的趋势仍在继续。

　　2020年下半年，中国旅游市场最大的影响来自于疫情防控形势能否得到有效稳定，特别是北京等地的疫情能否得到有效防控。目前，中国外防输入、内防反弹的压力还比较大，面临的局势相对复杂。在这种情况下，跨省旅游业务的恢复和发展是行业信心恢复的一个重要信号。中国政府将在适当时机尽快放开跨省旅游业务。只要跨省旅游业务放开了，旅游市场的转型和产业的振兴就有很大希望。市场恢复的主要影响因素包括：第一是消费信心；第二是产业发展的新动能，如何用好科技和大数据，推动数字文化和智慧旅游的发展；第三是政策因素，包括中央政府和地方政府对旅游业纾困解难的政策。

　　自疫情发生以来，旅游企业面临困难、挑战和压力。疫情发生后不久，文化和旅游部门先后推出了暂退80%旅行社质量保证金、恢复省（区市）内旅游业务、景区预约开放、调整旅游发展基金使用方向等支持旅游企业的政策；各地政府纷纷出台相应政策帮助企业共渡难关，如北京对入境旅行社直接给予奖励和补贴；发改部门通过新基建、文化和旅游公共支出和项目建设，为旅游行业发展带来新的信心和动能。整个上半年，没有因为旅游而发生疫情的传播和扩散，没有发生旅游企业的大面积倒闭和员工的大面积失业，没有发生重大涉旅安全事故和旅游投诉，说明广大游客对旅游行业采取的举措是认同的、理解的。

　　从第三季度开始，内地旅游业将转入以国内市场为基础的产业振兴新阶段。随着国内跨省游的逐步放开，旅游消费和出游意愿将会进一步明显增长。加上暑期旅游和中秋、国庆等假日旅游市场的强力支撑以及我国较高的居民储蓄率，更多潜在旅游市场需求将在下半年有序释放。未来一段时期内，周边旅游、乡村旅游、都市休闲旅游、文化和旅游融合发展将成为旅游行业发展的主旋律，也会成为市场恢复和产业振兴的新空间。在此过程中，旅游行业应关注游客对安全和品质的诉求，采取有效措施，为游客提供安全、品质放心的旅游产品。只要游客有获得感，有满意度，旅游产业的未来就有可靠保障。

　　疫情发生以来，中国入出境旅游市场也受到极大影响，目前，入出境旅游只达到往年15%左右的水平。随着中国出境旅游市场的极度萎缩，国际社会，特别是海外一些主要旅游目的地国家和地区，也感受到巨大的市场压力。从公开报道看，很多以接待中国游客为主的旅游企业都受到极大影响。在疫情得到有效控制的前提下，只要中国的旅游市场得到有序恢复和发展，中国对于全球旅游业复苏恢复的引领作用就会凸显出来。

　　（艾大庆采访整理）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉　　2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】

财经

端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快　　全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】

财经

疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车”　　由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】

财经

南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营　　人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】

财经

14批次食品加工设备存在多个安全隐患，万家乐上榜　　新京报讯（记者 张洁）6月28日，上海市市场监督管理局公布的2019年上海市工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查结果显示，抽查的35批次产品中有14批次不合格，万家乐、艾士奇、厨柯莱等品牌上黑榜。据介绍，不合格的电炸锅、电蒸饭车、…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved