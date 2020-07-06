经济前景堪忧 英国经济陷40年来最严重季度衰退

唐宁街10号认为该计划是“自二战以来最彻底的改革”，但BBC评价称，该计划与“罗斯福新政”投入的资金相比微不足道。

新冠肺炎疫情让全球各国经济陷入低谷。近日，英国统计局公布的数据显示，该国经济正在遭遇40年来最严重的萎缩。

当地时间6月30日，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，政府计划投资50亿英镑用于基础设施建设，从而支撑受新冠疫情冲击的就业和经济。

7月3日，据路透社报道，根据行业组织Make UK的调查，英国有更多工厂计划裁员，这对试图走出疫情冲击的经济来说是一个警醒。

英国经济前景堪忧

6月30日，英国国家统计局公布的数据显示，受新冠疫情冲击，英国经济正遭遇1979年以来最严重的衰退。英国2020年第一季度国内生产总值比前一季度下滑2.2%，较上年同期下滑了1.7%。

英国第一季度经常账户赤字扩大幅度高于预期。国际收支赤字扩大至211亿英镑，预期值为154亿英镑。国际收支赤字一直令投资人担忧，因为这将让英国依赖于外国流入资金。

与此同时，由于3月23日起英国开始实施最严格的全国性“封锁”措施，除基本商店外的所有商店都关闭了，消费者在汽车、外出就餐和服装上的支出减少，英国家庭第一季度的可支配收入比四年来的任何时候都要多，名义家庭支出下降2.7%，创历史最大降幅。

3月至5月期间，英国大约有超过60万工作者失业。相关数据还显示，5月份全英要求获得与工作相关福利的人数增长了23%，达到280万人。

近期，英国国家统计局发布的数据显示，英国4月国内生产总值环比下跌20.4%，为1997年有月度记录以来最大跌幅。申请失业救济人数飙升，这让许多英国人对未来感到担忧。

7月3日，据路透社报道，根据行业组织Make UK的调查，约有46%的制造商预期在接下来6个月进行裁员，大幅高于5月调查的25%。Make UK呼吁政府立即采取更多举措来支持就业。

一些经济学家表示，第二季度数据将会显示新冠疫情的全面影响，预计第二季度经济增长数据将出现两位数下降，令英国陷入技术性衰退。

经济合作与发展组织日前预计，在不暴发第二波疫情的情况下，英国经济2020年会下滑11.5%，将成为发达经济体中受疫情影响最严重的经济体。

英格兰银行6月18日宣布，增加1000亿英镑规模的债券购买计划，以支持英国经济应对新冠疫情冲击。英国3月新冠疫情加剧后，英格兰银行当月两次紧急降息至0.1%的历史低位，并增持2000亿英镑的政府和企业债券。

景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper告诉《国际金融报》记者，英国在封锁隔离方面的执法和管制与美国一样，并不十分严格，公共卫生体系也比欧洲地区薄弱。未来两年内，英国经济表现可能会弱于欧元区。

“约翰逊新政”遭质疑

为了给英国经济复苏提供动力，当地时间6月30日，英国首相鲍里斯·约翰逊宣布价值50亿英镑的一系列基础设施投资项目。

英国政府同时制定了名为“夏季消费者信心运动”计划，拨款2000万英镑用于政府部门制作宣传广告，首相、内政大臣、财政大臣等亲自当代言人，鼓励民众到餐厅、酒吧、理发店、美容店等场所消费。

约翰逊指出，英国政府的投资将用于改善医院的工作环境、升级医疗设施、改善公路和铁路网络、升级学校校舍并维护警局和监狱设施。此外，英国还将招募更多警察，扶持科研项目并加大绿化力度。约翰逊表示，许多就业岗位会因疫情消失，政府将为人们提供更多工作岗位，同时聚焦“经济升级”。

去年12月，约翰逊承诺通过加大在基础设施和技能方面的投入来“提升”英国薄弱地区，这个宣言助其赢得议会多数席位。但是，随着新冠疫情的蔓延，约翰逊的基建计划未能兑现。

眼下，约翰逊将自己主题为“建设、建设、再建设”的政策比作20世纪30年代美国前总统罗斯福的“新政”（New Deal）。罗斯福新政包括一系列创造就业机会的公共工程项目，帮助美国经济在大萧条时代逐步复苏。

约翰逊表示，绝不会让英国回到紧缩时代。“政府不仅要尽力战胜新冠肺炎疫情，还将利用这场危机来最终解决这个国家过去30年来没有解决的巨大挑战”。据悉，英国财政大臣苏纳克下周将公布具体的经济方案。

唐宁街10号认为该计划是“自二战以来最彻底的改革”，但舆论上也有许多负面评价。

路透社表示，英国近期的经验显示，基建支出很难实现。伦敦中部一条新地铁路线超出预算且一直延期，一条连结北部-南部的高速铁路建设也是如此；伦敦希思罗机场的扩建项目讨论了数十年，仍陷于法律问题没有解决。

BBC评价称，经济复苏计划与“罗斯福新政”投入的资金相比微不足道，并且政府早已表达过类似的论调，实有“新瓶装旧酒”之嫌。

英国《卫报》报道称，一些批评人士认为英国政府并未为新计划投入新的资金，该计划不是“新政”，而是“绝对幻想”。

反对党工党领袖凯尔·斯塔莫爵士（Sir Keir Starmer）认为，这些并非新的宣言和承诺，所以还不够，重点应该放在解决失业问题上。

(责编：李都也(实习生)、李栋)