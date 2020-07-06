湾区投资再开绿灯 跨境理财通“通三地”

“一些细节还待明确。比如，未来内地居民在港澳银行开户事宜，是可以本地开户或是必须临柜开户将对内地居民的方便度产生影响。此外，‘跨境理财通’的投资范围和额度方面也值得关注。”

在《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》下发一个多月后，备受市场关注的“跨境理财通”业务试点工作有望加速落地。

近日，中国人民银行会同香港金管局、澳门金管局发布公告，在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点，而正式启动时间和实施细则将另行规定。

央行表示，粤港澳大湾区居民个人投资活跃，跨境购买低风险的银行理财产品需求较大。试点有利于满足粤港澳大湾区居民个人自主投资、灵活配置资产的需求，促进大湾区居民个人跨境投资便利化，进一步深化粤港澳大湾区金融合作。

试点启动在即

记者注意到，5月14日，央行等部门发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》提出26条具体措施，包括“支持粤港澳大湾区内地居民通过港澳银行购买港澳银行销售的理财产品，以及港澳居民通过粤港澳大湾区内地银行购买内地银行销售的理财产品”。此次则是落实“跨境理财通”业务试点。

什么是“跨境理财通”？

据公告，“跨境理财通”指粤港澳大湾区居民个人跨境投资粤港澳大湾区银行销售的理财产品，按照购买主体身份可分为“南向通”和“北向通”。

其中，“南向通”指粤港澳大湾区内地居民通过在港澳银行开立投资专户，购买港澳地区银行销售的合资格投资产品。“北向通”指港澳地区居民通过在粤港澳大湾区内地银行（下称“内地银行”）开立投资专户，购买内地银行销售的合资格理财产品。

“跨境理财通”遵循三地个人理财产品管理的相关法律法规，同时尊重国际惯例做法。“北向通”和“南向通”投资者资格条件、投资方式、投资产品范围、投资者权益保护和纠纷处理等由人民银行、银保监会、证监会、外汇局、香港金管局、香港证监会、澳门金管局商议确定。“北向通”和“南向通”业务资金通过账户一一绑定实现闭环汇划和封闭管理，使用范围仅限于购买合资格的投资产品。资金汇划使用人民币跨境结算，资金兑换在离岸市场完成。对“北向通”和“南向通”跨境资金流动实行总额度和单个投资者额度管理，总额度通过宏观审慎系数动态调节。

公告称，港澳与内地相关监管机构将各自采取所有必要措施，确保双方以保障投资者利益为目的，在“跨境理财通”下建立有效机制，按属地管理原则及时应对出现的违法违规行为。港澳与内地相关监管机构将签订监管合作备忘录，建立健全监管合作安排和联络协商机制，保护投资者利益和建立公平交易秩序。

“‘跨境理财通’将在我国金融市场对外开放的整体规划与部署下稳妥有序推进。”公告强调，内地基础设施机构应当按照稳妥有序、风险可控的原则，积极推进“跨境理财通”的各项准备工作，在完成相关规则和系统建设后，正式启动“跨境理财通”试点业务。

拓宽投资渠道

在金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人王志毅看来，“跨境理财通”增加了内地居民配置海外市场的渠道。

王志毅对《国际金融报》记者指出，由于中国人口基数大，可能是考虑到调整或放开个人外汇政策产生的影响过大，人行2006年的《个人外汇管理办法》，外汇局2007年的《个人外汇管理办法实施细则》已经延用了十多年仍未更新，仅在审核真实性和个人收支申报上进行规范。

“因此，目前实际上对于境内居民配置海外资产的合规渠道非常有限。一般情况下，只能通过沪深港通或者QDII产品等渠道投资海外市场，购买境外房产或者配置金融属性的保险更不在现行开放的外汇政策之内。”王志毅表示，即便是曾经考虑过的放开个人自用型的境外购房或者是自贸区的个人QDII2政策最终都没有正式出台。

渣打大中华及北亚地区行政总裁兼集团零售银行及财富管理业务行政总裁洪丕正表示，跨境理财通是大湾区推进金融市场互联互通的一个重大里程碑，为中国内地及香港居民提供更多理财产品的选择。随着大湾区相关政策逐步出台，区内金融市场进一步开放，将能有效吸引外资，提升区域竞争力，预期大湾区未来将成为中国经济主要增长动力之一。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，“跨境理财通”业务是金融支持粤港澳大湾区建设的应用落地，能够加速开展区内金融创新服务，为三地用户带来金融便利。内地、港澳居民购买的积极性取决于具体的产品特性产品优势，但毫无疑问的是，“跨境理财通”业务能够为三地居民提供更为丰富的选择，居民也能够根据自身需要对资产进行多元化配置。

不过，一些细节还待明确。比如，未来内地居民在港澳银行开户事宜，是可以本地开户或是必须临柜开户将对内地居民的方便度产生影响。此外，王志毅指出，“跨境理财通”的投资范围和额度方面也值得关注。“额度方面，总额控制可能会参考基金互认的模式——给出净流出/净流入总额，同时在总额控制的基础上，还给出了单个投资者额度，有利于总体把控。这么一来，可能给出单个个人的投资额度也可以大一些，但理论上也可能会出现总额度不足需要抢购的情况”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)