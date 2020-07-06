创业板注册制“入伏” 券商投行加紧备战

相对于龙头券商，中小券商预计在创业板的竞争力度加大。在投行领域的分化也将加剧，有望走出更多像华兴资本、华泰联合这样的“精品投行”。

距离“头伏”还有10天，创业板注册制IPO申报却提前“入伏”：截至7月2日，已有168家企业申报，券商正积极备战并参与。

《国际金融报》记者据深交所官网统计，这168家申报创业板注册制IPO的企业，背后共涉及44家保荐机构，约占具有保荐资格券商总数的47%。从申报企业家数来看，IPO项目在8个以上的有中信建投、中信证券、海通证券等8家券商，其中不乏中小券商身影。

分析人士认为，创业板注册制利好券商板块及投行业务。今年下半年，大部分券商的投行业务或会出现较大增量。未来相对于龙头券商，中小券商预计在创业板的竞争力度加大。在投行领域的分化也将加剧，有望走出更多像华兴资本、华泰联合这样的“精品投行”。

近半数保荐机构参与

7月2日，深交所公布创业板改革并试点注册制的第八批获受理企业。其中，中星技术股份有限公司等26家企业申请IPO。截至7月2日，创业板改革并试点注册制下申请IPO企业合计168家。

《国际金融报》记者据深交所官网统计，这168个IPO项目，共涉及44家保荐机构，约占具有保荐资格券商总数的47%。也就是说，近半数的保荐机构，皆已参与到创业板注册制IPO申报队伍中来。

从申报企业家数来看，IPO项目在8个以上的共有8家券商，分别是中信建投、中信证券、海通证券、国金证券、华泰联合、国信证券、民生证券、长江承销保荐，申报企业家数分别为16家、13家、10家、9家、8家、8家、8家、8家。

科创板申报前期的主力军“三中一华”，在创业板注册制中亦有尚佳的表现，中金公司、中信证券、中信建投、华泰联合四家合计申报企业家数为42家，约占总申报企业数量的25%。

相较而言，创业板注册制IPO申报项目，涉及的保荐机构更为分散，且不少中小券商较为积极，申报企业家数在行业排名中亦较为靠前。

此外，从融资金额来看，大券商申报企业的融资规模整体高于中小券商。据记者统计，近九成申报企业的拟融资金额，介于2亿元至10亿元之间。拟融资金额超过100亿元的企业有1家，为中信建投保荐的金龙鱼母公司益海嘉里；拟融资金额在50亿元至100亿元范围内的有1家，为中信证券保荐的大运汽车，这是一家从新三板摘牌后转战创业板的公司。

券商抢抓窗口机遇

本次创业板试点注册制，取消了创业板现行发行条件中关于盈利业绩、不存在未弥补亏损等方面的要求，综合考虑预计市值、收入、净利润等指标，设置多元丰富的上市条件，可以适应不同成长阶段和不同类型的创新创业企业需求，大幅提高包容性，同时增强券商参与的热情。

根据相关安排，6月15日至6月29日，深交所受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请；6月30日起，深交所开始接收新申报企业提交的相关申请。

交易所收到注册申请文件后，五个工作日内作出是否受理的决定，并当自受理申请文件之日起2个月内形成审核意见，中国证监会在15个工作日内对上市公司的注册申请作出予以注册或者不予注册的决定。

“为了更好地筹备创业板注册制，我们对原有的投行项目进行了梳理，也接到了部分企业IPO的上市板块调整后的新意愿。同时，我们已向深交所报送了若干符合上市条件的企业，近期还会继续加大申报力度。”华东某中型券商投行负责人告诉《国际金融报》记者。

“目前我们有一批IPO在会项目，涉及本次转创业板注册制。总体来说，企业在这块的意愿还算比较积极，公司前期也做了一些布局，希望尽可能抓住开板以及近一两年窗口期的发展机遇。”某上市券商投行业务副总裁对《国际金融报》记者表示。

据业内人士测算，预计最晚9月10日，创业板将实现注册制下首只新股上市，届时创业板股票全部实行涨跌幅20%的机制。

投行将加剧分化

民生证券投行事业部副总裁、董事总经理方杰在接受《国际金融报》记者采访时表示：“对于券商来说，创业板注册制利好投行业务。可以预见的是，今年下半年，大部分券商的投行业务会出现较大增量。”

在行业增量营收方面，长城证券非银分析师刘文强预计，结合科创板的相关经验及测算数据，预计行业新增投行承销收入为42亿元-60亿元，占2019证券保荐承销营收比重的11.13%-15.90%，占行业营收比重的1.17%-1.66%；加入保荐机构参与配售的投资收益、新股配售经纪佣金在内的营收为49.35亿元-70.50亿元，占2019年行业营收比重的1.37%-1.96%。

业内人士认为，由于跟投机制，可能券商会引导创业板上市，与科创板形成竞争。在跟投制度方面，创业板与科创板有所差异，拟对未盈利企业、特殊股权结构企业、红筹企业、高价发行企业实施保荐人相关子公司强制跟投的制度，其他发行人不强制跟投。

国金证券相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示：“创业板注册制改革的跟投制度设计，更全面地考虑了创业板拟上市公司及保荐机构的不同需求，既保证了跟投制度的约束力，同时也可以减少保荐机构的资金压力，进一步提高市场参与者的积极性。”

上述负责人进一步补充道，关于退市制度，本次创业板试点注册制简化了退市程序、优化退市标准，完善创业板公司风险退市警示制度。另外，对于对创业板存量公司可能出现的退市情况设置了过渡期，以利于平稳衔接。退市制度的设计充分考虑了存量公司及新申报公司的不同情况，监管部门已经考虑得较为全面，后续要关注执行情况。

“考虑到创业板的定位差异，尤其是包括服务于潜在挂牌上市公司的中小券商的资本实力差异，可能未来相对于龙头券商，中小券商预计在创业板的竞争力度加大，而科创板更多是龙头券商的业务蓝海。”刘文强表示，券商未来投行产业链将更为完善，价值链将更长，包括并购再融资、分拆上市等。未来，在投行领域的分化也将加剧，有望走出更多像华兴资本、华泰联合这类精品投行。

此外，对券商板块的利好更为显著。爱建证券分析师张志鹏认为：“国内流动性宽松有望持续，资本市场改革稳步推进，券商板块持续受益，估值有望进一步提高。龙头券商投研能力更强、渠道优势更明显，净资本实力更雄厚，叠加政策利好倾斜，后劲更足。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)