股基跑赢沪指 炒基或成散户“标配”

股票投资风险太大，“宝宝类”产品收益持续恢复上行无期，债券基金又有负收益，更多投资者把获取预期收益的希望寄托在权益类基金上。

今年上半年,上证综指表现可谓跌宕起伏，最高涨至3127.17点，但又多次下探至2700点以下，截至上半年收官，累计下跌2.15%。7月首个交易日，上证综指一鼓作气，冲上3000点，此后两个交易日连续上攻，7月3日站上3100点。

而创业板和中小板指数上半年表现明显优于上证综指和沪深300指数。在此背景下，一些抓住医药、科技等行业投资机会的基金赚得盆满钵满。截至6月30日，基金最高涨幅超过80%，主动股票型基金年内平均收益超过20%，大幅跑赢上证综指和沪深300指数，一时间“炒股不如炒基”的声音再起。

主动股基平均收益超20%

由于新冠肺炎疫情、海外市场波动加剧等多重因素扰动，今年上半年二级市场投资惊险又刺激，稍不留神就可能会陷入科技股的套牢“陷阱”，犹豫之间或许又会踏空医药股的入场良机。

毕竟，从A股近4000家上市公司中选择几只好股以及合适的入场时机，对于大部分普通投资者而言，并非易事。事实证明，辛辛苦苦炒股半年，个人投资者的收益可能比不上一只权益类基金。

Wind数据显示，截至6月30日，今年以来共有138只基金（份额分开计算）年内收益超过50%，最高收益达83.17%，均属于主动权益类基金。其中，年内收益第一名到第六名均属于主动股票型基金，这些基金的投资方向完全一致，均指向上半年大火的医药医疗行业。业绩排在其后的基金，还有科技主题基金、中小盘主题或跟踪创业板指数的基金。

在今年结构性行情下，医药生物行业指数以大优势领跑所有行业指数。截至6月30日，医药生物行业指数年内上涨40.28%，领先排名第二的休闲服务行业指数超10个百分点，年内涨幅超过20%的行业指数还有食品饮料、电子和计算机。

据《国际金融报》记者统计，主动型股票基金今年以来平均收益达到22.74%，偏股型混合基金平均收益达20.89%。相比之下，大盘指数的表现却没有那么亮眼。截至6月30日，上证综指和沪深300指数年内涨幅分别为-2.15%和1.64%；创业板指数和中小板指数则一路高歌，年内涨幅分别达到35.6%和20.85%。

单纯从上述业绩对比可看出，主动权益类基金今年以来收益颇丰，令部分投资者再次感慨“炒股不如炒基”。不过，选择入场的时间也很关键。一些投资者向记者反映，出于对市场的担忧，今年没有买股票和主动管理型基金，在一季度末市场低点时买入了相关行业ETF基金，至今也有15%-20%的收益。

但这并不意味着购买基金就一定能赚钱。数据显示，今年以来，有23只主动股票型基金和51只偏股混合型基金年内收益为负，稳扎稳打的债券型基金也曾在二季度出现过负收益的情况。

保守派投资人又在抱怨货基收益一跌再跌。平安证券研究所认为，未来权益市场有波动加大的可能，权益基金投资者需要适度控制风险；上周货币基金收益率回升，长期上行可能性较低，货币基金投资者可以关注以获取票息为主要收益的中短债基金；债券基金净值波动较大，债市收益率有上行迹象，债券基金投资者在调整投资组合的时候，可以更多地关注以短久期高等级信用债为主要投资标的的纯债基金。

基金仓位调整加快

权益类市场正在逐渐回暖，基金仓位的微妙变化也备受投资者关注。

从今年一季报数据可看出，主动权益类基金在疫情期间仍然将医药生物、电子、食品饮料行业作为重点配置，医药生物和电子行业超配比例分别达到6.15%和6.41%，周期板块和银行有关的金融板块被明显低配，基金整体的股票仓位维持着较高位置。

虽然目前基金二季报暂未披露，但二季度的基金市场注定不平凡。据记者统计，二季度新成立基金规模已经超过一季度，达到5300余亿元，股票型基金和混合型基金成立份额占比超过60%。众多百亿权益类爆款基金在此期间诞生，这些爆款基金背后的管理者往往是基金公司的绩优或明星基金经理，资金更多是慕名而来。基金经理的变更，建仓时点以及投资策略的选择等因素，都将使基金本身的业绩在未来充满更多不确定性。

从近期大盘走势来看，上证综指自5月25日探底2802.47点之后，近一个月走出一路震荡上行的趋势，逼近3000点大关。根据天风证券仓位预测，截至6月24日，普通股票型基金仓位中位数为91.8%，相比前一周（6月15日至19日）估计值上升0.3个百分点；偏股型混合基金仓位中位数为88.3%，相比前一周上升0.8个百分点。可见在结构性行情下，当前权益类基金普遍仓位不低。

细分行业来看，偏股型基金上周对医药、基础化工等行业仓位下降，对电子、计算机、传媒等行业仓位提升。此前，有多家机构提出担忧，医药消费板块目前估值偏高，部分个股价格高企，一些资金可能会获利了结，降低仓位减少风险，其中就包括今年赚得钵满的医药主题基金。

公募仓位依旧较高，私募平均仓位正在下降，但百亿私募依旧看好市场。私募排排网组合大师数据显示，截至6月19日，股票私募环比减仓0.24个百分点，最新仓位指数降至72.04%。其中，百亿私募逆势加仓0.75个百分点，71.39%的百亿私募仓位超过八成，最新仓位指数为83.82%，连续8周仓位维持在八成以上。

“权益类基金仓位通常取决于市场的整体风险偏好和流动性预期，更高风险偏好和流动性宽松预期会推动权益类基金提高仓位，反之会降低仓位。”华辉创富投资总经理袁华明在接受《国际金融报》记者采访时表示，今年以来相对宽松的流动性和结构性牛市行情推升了权益类基金的仓位。6月底有流动性压力，叠加部分获利资金的调整需求，导致了近期权益类基金仓位的调整。

据袁华明分析，下半年市场流动性宽松可能性比较大，加上创业板注册制和新三板改革等利好带动，疫情和国内外经济若不超预期恶化，市场走稳走好的可能性比较大。在这种情况下，权益类基金仓位就会相应提升。反之，如果经济下行和大盘调整，权益类基金仓位会随之下调。

权益类基金被看好

今年以来，普通投资者参与市场投资的难度不断提升。眼下，海外市场波动依旧剧烈，美国新增新冠肺炎确诊病例呈不断上升之势，业界依旧担心疫情的反复会影响到资本市场表现。

除了股票市场动荡，债券市场的日子也不好过。中国债券信息网数据显示，债券市场依旧延续调整趋势。截至6月30日，10年期国债收益率为2.82%，较月初上行10个BP（基点）。

对于债市的调整，摩根士丹利华鑫基金固定收益投资部基金经理施同亮认为，月底资金偏紧，特别国债分流也给市场带来很大的扰动。开放式基金遭遇一定的赎回压力，市场阶段性抛压较重。债市波动率加大，经常出现日内5-10个BP的上下浮动，这在之前市场环境下并不常见。

股票投资风险太大，“宝宝类”产品收益持续恢复上行无期，债券基金又有负收益，更多投资者把获取预期收益的希望寄托在权益类基金上。

袁华明指出，专业性差距和交易费率上的优势决定了大多数情况下普通散户炒股比不上买基金。去年以来医药、科技板块引领的结构性行情，更是有利于部分主题基金的业绩表现，进一步提升了“炒股不如买基”的印象。随着A股市场监管加强，以及包括保险、养老金和外资在内的机构资金影响力提升，市场专业性要求会逐步升高，散户资金向专业机构集中将会是长期趋势。

“目前看，今年权益类投资的最佳时机是一季度末。”袁华明表示，这个时点通常早于基金销售火热时，基金业绩需要在市场上涨过程中逐步确认和实现。如果A股市场中长期向好的话，现在比未来自然是更好的买入时点。

摩根士丹利华鑫基金研究管理部认为，A股市场总体趋势仍然向好，或可围绕中报窗口期，关注业绩向好或者高景气度的行业，结构方向上关注优质消费、科技龙头，以及地产竣工产业链、可选消费复苏等板块。

(责编：李都也(实习生)、李栋)