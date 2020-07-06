3个月净流入逾1600亿 “聪明资金”抄底A股

北向资金近期持续净流入，反映出市场对中国整体经济前景相对乐观，也是对中国优质资产市场价值的认可。外资最主要的布局是大消费和大医疗，这两个板块最近几个月大幅跑赢大盘。
“聪明资金”再一次精准抄底A股！
继3月份净流出679亿元后，4月起北上资金卷土重来，截至7月3日，北上资金合计净流入A股逾1600亿元。7月3日，北向资金净流入超130亿元。与此同时，上证综指自3月23日跌至年内最低位2660.17点后，一路上扬冲破3100点。
“爆买”1532亿元
上证综指重回3000点之后，北上资金似乎并不“恐高”。7月3日，A股士气不减，上证综指上涨2.01%，收报3152.81点。北上资金大举扫货，单日净流入131.94亿元。
“聪明资金”蛰伏已久。继3月份净流出679亿元后，4月起北上资金卷土重来，截至7月3日，合计净流入1663.57亿元。
近期，外资展示出强大的购买力，5只A股被“爆买”。截至6月30日，索菲亚、美的集团、启明星辰、泰格医药和广联达的外资持股比例均超过26%的“预警线”，分别为27.98%、27.88%、26.63%、26.38%和26.21%，逼近“限购线”28%。
“北向资金的流入，反映了市场对中国整体经济前景相对乐观。”富达国际中国区股票投资主管周文群在接受《国际金融报》记者采访时表示，从宏观经济来看，受益于有效的抗疫措施及较快的经济复苏，中国目前在全球经济预测中属于少数的能维持正增长的国家之一。中国应对疫情的政策相对也比较克制，政策刺激是以托底为主，这也为之后出台新政策预留了很多空间。
周文群认为，从全球配置角度而言，在全球主要经济体负债大幅上升过程中，中国整体负债比率跟发达国家比不算高，且中国的外债占名义GDP比重是最低的。“整体来说，我觉得中国汇率波动风险是可控的，从全球范围来说是比较好的避险资产。同时，跟全球主要国家相比，目前A股估值仍处于低位，因此出现外资持续流入A股的情况”。
“外资最近确实有很强的买入中国优质资产的欲望，但他们并不是在A股随意扫货。”安澜资本投资总监陈达向《国际金融报》记者指出，外资最主要的布局是中国的大消费和大医疗，这两个板块最近几个月大幅跑赢大盘。
陈达还提到，不仅是在A股，在港股和美股市场，中国的医药与消费公司同样受到极大的青睐，“其实无所谓精准抄底，而是中国的优质资产得到了市场的价值认可”。
市场风格切换？
进入2020年下半程，A股是否会发生风格的转换？哪些板块值得关注？
刚刚开启的7月，A股的风格有些漂移。之前滞涨的金融地产板块大幅拉升，而此前强势的科技成长板块表现偏弱，短短两个交易日，上证50大幅大涨4.83%，而创业板指下跌0.57%。
这是否意味着市场风格的拐点已至？
“低估值的价值风格存在阶段性的风格偏移，估值逐步回归到合理的水平。但在经济整体弱复苏的背景下，大概率不具备特别大的强趋势，市场风格不会大幅转换。”格上研究中心认为，当前市场存在阶段性的风格切换，但更多是低估值板块的阶段性补涨：
一方面，科技板块会阶段性地从高估值、高预期的板块切换到业绩兑现的板块；另一方面，金融地产板块凭借低估值优势，会阶段性的受到资金青睐。在低估值板块补涨之后，未来结构性机会仍会更多偏向成长股以及消费股。
格上研究中心判断，科技成长板块仍存在机会，但在个股不断创出新高之后，会阶段性地从高估值、高预期的个股切换到业绩兑现的个股，“因此，需要着重关注中报业绩”。
周文群认为：“在流动性比较充足的环境下，估值提升会比较明显，受疫情影响，业绩下滑无可避免。估计今年全年业绩的下修还是会逐步发生，所以估值提升会抵消业绩下行，下半年股市会在偏高位震荡。”
在指数高位震荡、精选个股情况下，周文群比较看好四类资产：一是各板块的龙头，包括建材子板块、酒店、餐饮、服务等，强者恒强的趋势非常明显；二是受益于线上渗透率提升的板块，包括电商、物流及在线教育等；三是消费升级及消费回流主题的相关板块；四是与新冠肺炎疫情相关的医药类板块。
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