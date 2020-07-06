完成破产重组，贾跃亭将踏上“回家的路”？

这次，贾跃亭的“下周回国”或将迎来转机。

日前，时隔两年多未发声的贾跃亭公众号发布了一篇2000字长文《打工创业、重启人生，带着我的致歉、感恩和承诺》。借此文章，贾跃亭宣布，6月26日其在美国申请的个人破产重组程序终于完成，重组方案正式生效，同时债权人信托业正式设立并开始运营。

作为颇受关注的热点人物，贾跃亭的再次发声立刻引发了网友热议，并迅速登上了热搜。在贾跃亭看来，个人破产重组方案完成后，不管是对于全体债权人、乐视网股民还是FF（贾跃亭在美造车公司）来说都将走上正轨。

在文章摘要中，贾跃亭这样写道：“人生重启，以创业的心态打工，用打工的方式创业，把FF做成是我和FF全体合伙人对大家的承诺，感恩债权人股东、投资人和乐视网股民对我的支持、信任和理解，让我能够‘踏上’回家的路。”

贾跃亭将重归故土？

无论是在此长文的摘要还是文章末尾，贾跃亭都强调了“让我能够‘踏上’回家的路”，这无疑预示着贾跃亭期盼着“再次回国”。

文章开头，贾跃亭便对乐视体系的一夜崩塌承担了责任，称自己是“第一责任人”，并对此向蒙受损失的各方表达歉意。

贾跃亭表示，他深知自己个人失误给债权人、投资人、乐视网股民等带来的苦楚，所以他必须“要给大家一个交代，绝不会当逃兵”。

“的确，有朋友劝过我放弃FF，把股权卖掉然后用破产清算的方式‘躲’在美国一了百了，但他还是不够了解我，放弃和逃避从来也永远不会是我人生的选项。”贾跃亭直言。他选择承担责任的方式是努力把FF做成。

贾跃亭表示，自己从去年10月份开始便极力促进的个人破产重组案的成功对各方都非常有利。贾跃亭写道，对其个人而言，这意味着人生的重启；对于全体债权人来说，大家将以FF股东的身份共享FF未来成功的成果；对乐视网股民来说，也可以在满足一定条件后从债权人信托当中获取既定份额的补偿；对FF来说，这意味着资产价值得到了高度认可，股权融资和推动中美双主场战略的最大障碍得以消除，FF的发展也正式走上了快车道。

贾跃亭指出，全球合伙人制度和个人破产重组成功都给FF创造了重启的有利条件，如今FF首款量产车型仅剩临门一脚，共享智能出行生态也呼之欲出；且已经成功与两家美国重要企业达成了智能行驶平台的合作协议，与国内的一项重磅合作也有望近期达成；与此同时，在2019年年初就已经制定的FF的IPO计划也在紧锣密鼓地推进中，目前进展势头良好，正在筹划希望短期内快速完成IPO项目，给FF未来发展奠定坚实基础，让FF取得更大的成功。

“与FF全体合伙人一起把FF做成和回国推动中美双主场战略依然是我人生下一阶段的核心使命。”贾跃亭指出。

对于乐视网，贾跃亭特别提到：“我从来没有忘记乐视网股民。”他还承诺，将对蒙受损失的乐视网股民进行补偿，已经在债权人信托中预留了不超过10%的比例，主要用于乐视网股民的或有补偿，待履行完相关法定程序后即可以实施；另外，其也会安排专门的团队协调乐视网股民的赔偿事宜。

乐视退一日成交超亿元

对于贾跃亭承诺会赔偿乐视网股民，有网友称仍选择相信他，直言“等你归来！”但也有网友坚称贾跃亭是“骗子”，不会再相信。

虽然贾跃亭个人破产重组案如今已正式完成，但有参与其中的债权人向《国际金融报》记者表示，贾跃亭一直说要回来，但真正回来了才算数。

虽然有诸多不满者，但贾跃亭也不乏拥趸。在长文发布后不久，已经连续跌停长达两个多月的乐视退成功打开了跌停板。截至当天收盘，乐视退成交额达到1.38亿元，报0.26元。

不过，乐视网对此并未表现出“欣喜”之意。7月2日晚间，乐视退发布澄清公告称，公司尚未收到任何来自贾跃亭的有关公司股东赔偿计划或安排；公司无法判断是否未来乐视网股东可以向贾跃亭提出补偿申请，亦无法判断预留信托资产对乐视网股东进行补偿的可能。

这份澄清公告并非空穴来风。贾跃亭虽然是乐视网的创始人，但在这场乐视网的债务危机上却与乐视网管理层之间形成了某种“敌对”关系。

在5月份举办的乐视网2019年业绩说明会上，乐视网现有管理层直言，其现在所面临的“资金窟窿”跟贾跃亭密切相关，但贾跃亭却撒手不管，“出逃”美国继续其造车梦，任由乐视网一步步走到如今退市的局面。

针对此事，贾跃亭方面则是紧急“撇清”与乐视网的干系，称贾跃亭自2017年7月辞去乐视网董事长一职起便不再担任乐视网任何职务，之后也未再对乐视网的经营管理（包括但不限于公章管理、财务管理等）有过任何决策或者指示，已不再实际控制乐视网。截至目前，真正实际控制乐视网的系现任董事、监事、高管。

的确，无论股民们是否还相信贾跃亭，乐视网的残局都已经难收拾。

自2017年起，乐视网连年亏损，三年累计亏损290亿元，亏损的同时，对外巨额债务也无法清偿。2019年，乐视网净亏损高达112.8亿元。在2019年年报公布后不久，乐视网便收到了深交所《关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票暂停上市的决定》，并于5月13日起暂停上市，6月5日起便进入了退市整理期，预计最后交易日期为2020年7月20日。

自6月5日进入退市整理期以来，乐视网股价便连续封住跌停板，以至于乐视网股民被“闷杀”，目前乐视网股价仅剩0.26元，总市值仅为10.37亿元，只有其最巅峰时期1700亿元市值的0.6%。

为追回自己的损失，今年5月18日，新浪微博“乐视网维权小组”成立，几位投资者众筹了VIP资格，开始频繁发声。据报道，这个小组有145位投资者，组成了1000万股的投资者联合体，若按照7月2日股价，这一体量不过260万元，但投资者的损失是目前市值的数倍。

在进入退市整理期后，乐视网还进行了两次拍卖。

6月13日，北京市第一中级人民法院对贾跃亭持有的乐视网2210万股无限售流通股司法拍卖，起拍价为5547.1万元，保证金1100万元，增价幅度20万元。但截至6月14日10时拍卖结束，0人报名，0人购买，以流拍告终。

与贾跃亭股票的无人问津相反的是，乐视网持有的1300多个商标拍卖出了1.31亿元的高价，这些商标包括“LE”“LEMI”“LETV”“LE乐视网”“乐视TV”等，起拍价为13.64万元，溢价高达近千倍。

(责编：李都也(实习生)、李栋)