IPO年中报告：上会数、过会率齐升

2020年已然过半，今年的IPO市场如何？

《国际金融报》记者统计发现，今年上半年A股的IPO过会率高达96.82%。除去CDR，今年上半年共有157家公司上会，仅1家被否。另外，有3家处于暂缓表决状态，1家取消审核且目前暂未再次上会。

过会率三连增

以半年为周期来看，2019年上半年、2019年下半年、2020年上半年的上会企业（包括取消审核）分别有91家、185家、157家。即便受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年的上会公司数量也同比激增72.53%。

2019年上半年、2019年下半年、2020年上半年的过会率分别为89.01%、89.73%、96.82%，处于连续增长的状态中。

可以看出，2019年下半年的过会率相较2019年上半年虽然有所增加，但只增加了0.72个百分点。而2020年上半年的过会率则是同比增长了7.81个百分点，环比增加了7.09个百分点，其增长明显。

上海国家会计学院创办副院长薛云奎对记者表示，这可能有两个方面的原因：一是受注册制影响，公司的好坏更多地放权给市场去判断；二是申请上市的企业品质提升，供给侧改革孕育了更多有质量的好企业。比如，近期公布的《创业板首发办法》提及，精简优化创业板首次公开发行股票的条件，将发行条件中可以由投资者判断的事项转化为更加严格的信息披露要求，强调按照重大性原则把握企业的法律合规性和财务规范性问题。

某知名会计师事务所合伙人指出，原因可能还与以前的低过会率有关。经过2018年的高否决率之后，无论是中介机构还是企业，对待上市更加谨慎和理性，所以导致IPO企业的整体质量提升。

记者曾统计过，发审委2018年共计审核了172家企业（不包含取消审核，多次上会仅计算一次）。其中，111家顺利过会，过会率为64.53%，这一数据创下了当时近五年的新低，另外还有13家企业在公布上会日期后取消审核。

从单月审核通过率来看，2018年1月的通过率仅为42.86%，为全年最低谷；2018年11月的过会率为90%，为全年最高。

在此背景下，2018年上半年、2018年下半年、2019年上半年、2019年下半年、2020年上半年终止审核的企业数量分别为148家、56家、23家、63家、16家。可以看出，2018年上半年经历过一个较大的“撤单潮”，2019年下半年撤单的企业也不少。

除上述原因外，香颂资本执行董事沈萌对记者表示，这可能是因为当下需要加大IPO供给，维持市场活跃氛围。

北京大学经济学院副教授吕随启对记者表示，这说明了企业的融资需求大幅上升，企业面临资金周转压力加大。

“坎坷”过会

需要指出的是，高过会率并不代表什么企业都能过会。

首先来看一下唯一被否的北京嘉曼服饰股份有限公司（下称“嘉曼服饰”）。

资料显示，嘉曼服饰主要从事童装的研发设计、供应链管理、运营推广、直营及加盟销售等核心业务。公司产品涉及0-16岁（主要为2-14岁）的男女儿童服装及内衣袜子等相关附属产品，公司业务涵盖童装设计、采购到销售的各个主要环节。

2019年7月8日，证监会对嘉曼服饰出具了警示函。证监会发现嘉曼服饰存在刷单与自买货行为、固定资产相关内控不健全、使用个人账户支付款项或费用、未能充分抵消内部交易未实现利润、存货及其减值计提存在瑕疵等问题。

另外，嘉曼服饰2020年1月9日上会时，发审委询问了该公司的四大问题：一是警示函的问题是否解决，内部控制是否存在缺陷、会计基础工作是否薄弱；二是对加盟商销售产品实现终端销售及期末库存情况，是否存在加盟商铺货为嘉曼服饰调节收入等情形；三是授权经营品牌的营业收入占比逐年增长、自有品牌收入占比逐年下降的原因，是否符合行业惯例；四是存货跌价准备计提比例远小于同行业公司的原因及合理性。

除了被否的企业外，还有3家企业暂缓表决，它们分别是广州若羽臣科技股份有限公司（下称“若羽臣”）、前沿生物药业(南京)股份有限公司（下称“前沿生物”）、扬州海昌新材股份有限公司（下称“海昌新材”）。

对于暂缓表决的企业，证监会并没有公布发审委询问的主要问题。不过记者发现，这些公司本身存在着“瑕疵”。比如，若羽臣曾违反了《广告法》且相较上次申报，若羽臣更改了上市地点、中介机构，甚至财务状况也与之前有了不小的差别。值得一提的是，若羽臣于7月2日再次上会；前沿生物则是财务状况不佳，累计亏损数额较大；海昌新材主要是60%以上的产品出口海外，业绩或受疫情影响。

值得一提的是，过会企业也并非“一帆风顺”。比如，北京新时空科技股份有限公司、福建福昕软件开发股份有限公司、苏州敏芯微电子技术股份有限公司等经历取消审核才顺利过会。其中，北京新时空科技股份有限公司更是经历两次取消审核。另外，江苏艾迪药业股份有限公司和天合光能股份有限公司等则是先暂缓表决，后再次上会才通过。

通信行业大热

现在再来看一下过会企业的情况。

2020年上半年过会的152家企业来自17个地区，其中前五大地区分别是江苏、北京、浙江、广东、上海，这几个地区过会的企业数量分别为27家、21家、21家、17家、15家。而2019年上半年和2019年下半年过会企业数量最多的地区均为广东，过会企业数量分别为14家、33家。

从行业属性来看，2020年上半年过会的152家企业来自32个行业。其中，前五大行业分别是计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，软件和信息技术服务业，医药制造业，化学原料和化学制品制造业。

值得一提的是，计算机、通信和其他电子设备制造业在2019年上半年和2019年下半年均为IPO过会公司数量最多的行业。

另外，医药制造业在2019年上半年并未进入前五大行业，但2019年下半年和2020年上半年均为第四大行业。这与科创板密切相关，这两个时期的27家过会企业中有23家为科创板。

资料显示，科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业，重点支持生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。

(责编：李都也(实习生)、李栋)