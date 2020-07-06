重磅改革举措接连落地 下半年多重点领域改革将迎突破

编者按：

逢山开路，遇水架桥。发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革。今年以来，在统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，做好“六稳”工作、落实“六保”任务的同时，改革继续向深水区迈进，要素市场化改革、市场经济体制改革等多项重磅改革举措接连落地。在2020年上半年收官之际，中央全面深化改革委员会第十四次会议召开，释放出依靠改革应对变局、开拓新局的重要信号。要完成既定的经济社会发展目标，就要既善于积势蓄势谋势，又善于识变求变应变，推动改革更好服务经济社会发展大局。今日起，本报推出“以改革应变局开新局”系列报道，敬请关注。

2020年的下半年已然开启，站在年中时点回望，今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我国全力做好抗击疫情和稳定经济社会发展工作，扎实落实“六稳”工作、落实“六保”任务。与此同时，改革不仅没有因疫情而止步，还继续向深水区迈进，今年以来多项重磅改革举措已接连落地，频率之高、密度之大、分量之重，备受关注。

完善要素市场化配置是建设统一开放、竞争有序市场体系内在要求。4月9日，《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》公布，作为系统、完整阐述要素市场改革思路的重要顶层文件，分类提出土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域的改革方向，明确完善要素市场化配置的具体举措。

一个多月后，《中共中央 国务院关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》公布，为构建更加系统完备、更加成熟定型的高水平社会主义市场经济体制进行系统设计。

今年5月、6月，《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》《海南自由贸易港建设总体方案》两份重磅文件发布，前者为破解西部地区发展不平衡不充分问题、促进可持续发展、推动高质量发展、提升开放水平、实现西部地区民族团结和边疆稳定明确方向；后者着眼于打造引领新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户。

6月，生态环境领域、公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案相继出炉，作为财税改革“最难啃的骨头”，我国央地财政事权支出责任改革持续深入推进。

6月24日，我国公布2020年版全国外商投资准入负面清单和自由贸易试验区外商投资准入负面清单，外资准入负面清单连续第四年大幅缩减，多个领域释放出进一步开放的明确信号。

改革“一子落”，发展“满盘活”。中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《经济参考报》记者表示，今年以来，受到疫情影响，经济下行压力加大，内外环境也更加复杂多变，在此情况下如何做好自己的事情尤为重要。改革开放是决定当代中国命运的关键一招，要在疫情防控同时推进改革进一步向纵深发展并取得积极成效。

乘势而上，在2020年上半年收官之际，中央全面深化改革委员会第十四次会议召开，释放出依靠改革应对变局、开拓新局的重要信号。

会议强调，胜利完成“十三五”规划主要目标任务、决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，必须发挥好改革的突破和先导作用，依靠改革应对变局、开拓新局，坚持目标引领和问题导向，既善于积势蓄势谋势，又善于识变求变应变，紧紧扭住关键，积极鼓励探索，突出改革实效，推动改革更好服务经济社会发展大局。

在此次会议上，《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》《深化农村宅基地制度改革试点方案》等一系列重磅文件通过。

今年的政府工作报告强调，要用改革开放办法，稳就业、保民生、促消费，拉动市场、稳定增长，走出一条有效应对冲击、实现良性循环的新路子。报告对深化“放管服”改革、推进要素市场化配置改革、提升国资国企改革成效、优化民营经济发展环境等作出重点部署。

业内指出，困难挑战越大，越要深化改革，破除体制机制障碍，激发内生发展动力。可以预见到，下半年国资国企等领域将迎来更大力度的改革。

“要着力通过深化改革谋求发展，积累发展的运势，做好应对求变的准备。特别是要进一步深化要素市场、国企改革、财税金融体制改革等重点领域改革，推进自贸试验区试点和建设海南自由贸易港，以及进一步扩大对外资开放和保证供应链产业链安全。”刘向东指出，当前进一步深化改革，特别要在制度开放和治理能力现代化上提升水平，为更广的开放蓄势，以改革促发展，积累好深入参与国际市场的制度基础。

刘向东表示，下一步还要积极根据新的变化主动求变应变，积极谋划发展新动能，特别是在阻碍要素自由流动的各个领域推进改革。近期我国已经下发了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，对文中提出的改革任务要进一步探索落实，切实发挥出市场在资源配置中起到决定性作用。

厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，国际政经格局的演变叠加疫情影响，使得年初以来我国经济遭受近些年来罕见之重大挑战，为各项改革举措的推进也提出了新的要求。

他认为，首先要以防控疫情为头等大事，健全国家公共卫生应急管理体系；其次将全面落实“六保”作为实现“六稳”的重点，并据此调整货币与财政政策的取向；第三，是在逆全球化趋势中坚持加快推进对外开放；第四是以“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）为投资重点，兼顾短期稳经济和长期促发展的双重目标；第五是继续推进制度基础设施体系的改革，致力于营商环境的持续改善。

“此外，密切关切国际疫情的走向，及时修复仍然断裂的产业链，尽早实现经济的正常运行，仍将是未来一段时期经济工作的重点。在此过程中，主动迎接工业4.0时代的到来，动员各方力量，建立健全由基础研究、应用研究和商业推广三环节构成的国家创新体系，也将成为未来改革的关键领域。”林致远说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)