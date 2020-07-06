银保监会首次公开银保机构重大违法违规股东名单

银保监会日前向社会公开银行保险机构的38名重大违法违规股东。这是银保监会成立以来，持续开展股东股权乱象整治后，首次向社会公开银行保险机构重大违法违规股东名单。
公开资料显示，38家违规银保股东中，分别涉及原包商银行、成都农商银行、宁波东海银行、海口农商银行，海南农商银行、丹东银行、安邦保险、昆仑健康保险等多家金融机构。
银保监会有关部门负责人介绍，违规机构的具体违法违规事实主要包括违规开展关联交易或谋取不当利益，编制或者提供虚假材料，关联股东持股超一定比例未经行政许可，入股资金来源不符合监管规定，单一股东持股超过监管比例限制，实际控制人存在涉黑涉恶等违法犯罪行为等方面。
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