原标题：超预期就业数据难掩美国经济衰退困境

美国近期公布的部分就业数据大幅超出外界预期，但该消息未能推动纽约股市大涨。分析人士认为，近来美国经济虽然出现回暖迹象，但由于多州出现疫情反弹，防疫封锁措施收紧，经济复苏前景仍面临高度不确定性。

就业数据超预期

美国劳工部2日公布的数据显示，6月份美国失业率环比下降2.2个百分点至11.1%。6月份美国非农业部门新增就业岗位480万个，超出市场普遍预期。这一数字反映了近期美国各州开始放宽社交限制并逐步重启经济，企业陆续复工复产，增加员工招聘。

不过，由于劳工部就业报告的样本调查是在6月中旬进行，随后美国佛罗里达州等多州疫情大幅反弹，导致当地重启部分封锁措施，当月就业报告未能完全反映出实际失业状况。

劳工部2日公布的另一份报告显示，截至6月27日一周，美国首次申请失业救济人数达142.7万。截至6月20日一周，显示投保人员中正接受失业救济人数占比的投保失业率仍维持在13.2%的历史高位。

在非农业部门就业数据的提振下，2日纽约股市三大股指显著高开。但美国多地疫情反弹，打压了投资者情绪。2日公布的数据显示，佛罗里达州1日新增超过1万例新冠病例，全美新增新冠病例数超过5万，再创新高。最终，纽约股市三大股指收盘时仅小幅上涨。

受疫情影响，大部分企业关停，美国就业形势从3月开始急转直下。4月美国失业率飙升至14.7%，为20世纪30年代经济大萧条以来最高值。5月和6月，失业率虽分别小幅回落至13.3%和11.1%，但仍处于历史高位。

疫情防控要求保持社交距离，这对产值占美国经济总量80%以上的服务业造成致命打击。3月至4月，国美休闲和酒店业共削减就业岗位超过820万个，零售业削减就业岗位240万个。值得注意的是，美国少数族裔、女性等群体在这场失业潮中承受的打击更为沉重。美国劳工部数据显示，6月白人与非洲裔美国人失业率分别为10.1%和15.4%，拉丁裔美国人失业率也达到14.5%。同时，成年女性失业率较男性高出1个百分点，达到11.2%。

经济陷入衰退

美国权威经济研究机构美国全国经济研究所认为，美国经济自今年2月起正式步入衰退，结束逾10年的经济扩张。美国商务部数据显示，受新冠肺炎疫情及控制措施影响，今年第一季度美国经济萎缩5%。

第一季度，占美国经济总量约70%的个人消费开支下滑6.8%。疫情之下，几乎所有零售门店被迫关门，多个大型零售商宣布破产，美国4月零售额环比降幅达16.4%，创历史之最。美国4月非制造业采购经理人指数从3月的52.5点骤降至41.8点，自2009年12月以来首次跌至荣枯线50点以下；5月虽微升至45.4点，但仍处于收缩状态。美国制造业也因全球范围内供应链中断和需求下滑而萎靡，3月至5月，美国制造业采购经理人指数分别为49.1点、41.5点和43.1点，连续三个月低于50点；6月恢复至52.6点，但复苏力度仍然不大。

为保证经济复苏形势，美联储多次表态将继续维持超低利率政策。美联储在6月上旬召开的货币政策会议结束后宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，同时预计今年美国经济将大幅收缩6.5%，失业率或升至9.3%，通胀率仅为0.8%。

美联储1日公布的6月货币政策会议纪要显示，美联储官员认为有必要维持超低利率区间，直至确信经济已经复苏。美联储主席鲍威尔6月30日也再次警告，为保证经济持续复苏，任何形式的经济刺激措施都不能过早停止。

前景依旧难料

在各州陆续重启经济的大背景下，美国经济逐渐显现回暖迹象。但美国新冠病毒感染率近期再次飙升，37个州新冠肺炎疫情近期反弹，部分地区重新恢复必要的封锁措施。有迹象显示，疫情在美持续时间可能较预计更久，这可能为经济复苏带来新的挑战。

英国牛津经济研究院分析师格雷戈里·达科说：“我们比以往更加担忧公共卫生局势恶化及其对经济复苏的影响。（人员）恢复流动和缺乏必要防护将是夏天危险的组合。”

穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪认为，美国多州急于重启经济导致“重新点燃了病毒，损害了经济”。他预计，今年第三季度美国经济可能萎缩20%，难以实现反弹。市场研究机构埃信华迈公司认为，如果美国暴发新一轮疫情，美国经济将有可能出现两次探底的“W型”走势。

路透社报道，6月新增就业岗位的数据没有反映多个州暂停或放缓经济重启步伐的最新情况。手机追踪和雇佣时间管理企业收集的最新数据表明，美国近期经济活动停滞。

美联储1日公布的6月货币政策会议纪要显示，美国经济前景很大程度上取决于疫情的发展和防控情况，疫情带来重大不确定性和下行风险，存在今年晚些时候暴发第二波疫情的悲观预测。美联储官员认为，第二波疫情可能引发新一轮对社交距离和商业活动的严格限制，届时美国经济可能再度下滑，并伴随失业率上升，对通胀走势造成新的下行压力。

鲍威尔6月30日表示，新冠肺炎疫情及抑制措施导致经济活动急剧下降，二季度美国实际国内生产总值可能创有记录以来最大降幅。随着经济重新开放，近期公布的经济数据正显现积极迹象。但整体而言，产出和就业仍远低于疫情前水平，经济复苏前景“高度不确定”。鲍威尔重申，控制疫情对经济复苏至关重要，直至人们确信重新参与广泛活动的安全性之前，美国经济不太可能全面复苏。

国际货币基金组织、世界银行和美联储分别预计今年美国经济会萎缩8%、6.1%和6.5%。美国国会预算办公室的预测相对乐观，认为今年下半年美国经济有望增长12.5%，并在2022年中期恢复至疫情前水平。

不过，美国国会预算办公室也指出，即便不暴发新一轮疫情，2021年美国消费者季度支出仍将较此次疫情暴发前减少3000亿至3700亿美元，凸显疫情为美国经济带来了“伤筋动骨”之痛。

(责编：李都也(实习生)、李栋)