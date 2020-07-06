新加坡5月零售销售总额创34年最大跌幅

据外媒报道，近日，新加坡统计局发布数据显示，受疫情封锁措施影响，新加坡5月份零售销售总额下降了52.1%，这是自1986年以来的最大降幅。

5月新加坡零售销售总额约达18亿新加坡元，这是新加坡零售销售总额连续第16个月下降。和4月份一样，新加坡5月份只有两类零售额出现增长。由于基本服务仍在营业，超市和大卖场的销售额增长了56.1%，便利店的销售额增长了9.1%。

然而，非必需品的销售再次受到强制关闭的打击，其中，手表和珠宝的销售额降幅最大，暴跌96.9%；百货商店销售下滑93.4%；服装和鞋类销售下滑89.1%；光学用品与书籍销售下滑81.9%。

5月份，新加坡零售中网络销售占比增长至24.5%。其中，计算机与电信设备销售和家具与家居设备销售这两个领域中的网络销售分别占该领域全部零售销售额的94.3%和93.6%。

新加坡于4月7日起实施新冠肺炎疫情阻断措施，导致该国4月份零售销售额大幅下滑，同比下跌40.5%。若不包括汽车销售，则同比下跌32.8%。经季节性调整后，4月份零售销售环比下跌了31.7%，但若除去汽车销售，环比则下跌26%。4月份，新加坡总零售额约为21亿新加坡元，其中网络零售销售贡献约为17.8%。

有分析指出，对于新加坡零售商来说，5月可能是最糟糕的一个月，随着新加坡的部分禁售从6月2日开始逐渐解除，零售销售将开始复苏。

另据《联合早报》报道，新加坡采购与物流管理学院发布数据显示，6月份新加坡制造业PMI上扬1.2至48.0。尽管制造业PMI连续五个月处于萎缩状态，但萎缩幅度已连续两个月收窄。

新加坡采购与物流管理学院副总裁傅慧玲在报告中说：“新加坡在6月分两个阶段放宽阻断措施，使得工厂的运作提高，但疲弱的全球需求仍阻碍制造业的增长。”她指出，防疫措施和主要经济体的贸易纠纷造成全球需求不断下滑，引起本地制造商关注。

7月1日起，新加坡旅游业企业重新开始运营。首批获准在7月1日重启业务的是13个旅游景点和娱乐场所。包括滨海湾花园花穹、新加坡杜莎夫人蜡像馆和环球影城等。新加坡旅游局表示，在旅游业重启的初始阶段，大多数旅游景点和娱乐场所将受人流限制，入内人数不得超过其运营能力负荷的25%。同时，对国际游客的接待在短时间内也不能完全恢复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)