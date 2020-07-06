方圆有色“遇劫” 东营前首富变“老赖”

最大民营铜企方圆有色“遇劫” 东营前首富变“老赖”

证券时报记者 李师胜

山东方圆有色金属集团(以下简称“方圆有色”)位于东营，电解铜产量居全国第四，年营业收入号称800亿元，是国内最大民营铜企。知情人士援引安永一份报告称公司“虚报数字”，公司因之站上舆论风口。此前，公司已现流动性危机，并遭遇多家银行抽贷。

对于东营来说，方圆有色旗下的两家核心子公司是营收第10大、11大企业，公司更是东营重点打造的四大产业集群中有色金属产业集群的“带头大哥”，也是东营当地税收、GDP的重要贡献者。而今，驻扎在方圆有色的债务委员会早已成立，东营经济技术开发区专人带队负责解决方圆有色融资、评估等问题，山东省级层面也有介入。

山东省内有色金属、纺织、化工、钢铁等传统重工业较多，也被戏称为“傻大黑粗”。2018年山东开始推动新旧动能转换，除了培育互联网、AI(人工智能)等新动能，如何对待、处理旧动能也是重大问题。铜冶炼行业本身就是赚个辛苦钱，是传统重工业典型代表，在新冠肺炎疫情冲击波尚未结束的情况下，如何处理传统重工业的危机事件是个值得思考的问题。

近日，证券时报记者前往东营，实地探访方圆有色，还原方圆有色所遇危机，以及山东省、东营市应对的台前幕后。

东营经济“带头大哥”

红色砖墙，红色大门，“东营方圆”四个红色的大字竖立大门之上，再加上大门两边对称的多层建筑以及门前的河流，显得很是气派，这便是东营经济技术开发区浏阳河路99号——方圆有色办公地。

6月23日，记者来到浏阳河路99号并亮明身份，希望就公司最近债务情况、经营情况采访公司领导。保安人员随后叫来了一名身穿黑色T恤的男子，该男子也知悉近期公司报道较多。

问明意图，该男子去厂区内打电话汇报，约两分钟后，走出厂区并表示，“领导出去了，不是很方便。这段时间都很忙，反正各方面……都很正常了现在，都挺好。具体情况我也不是很清楚，有情况给你打电话。”

方圆有色在东营当地赫赫有名，董事长为崔志祥，核心子公司有两家，分别为东营方圆有色金属有限公司(以下简称“东营方圆”)和鲁方金属材料有限公司(以下简称“鲁方金属”)。天眼查股权穿透显示，东营方圆控股股东为东营开发区方圆有色金属工贸有限公司(以下简称“方圆工贸”)，持有公司71.39%股份；崔志祥持有方圆工贸74.3%股份。鲁方金属2006年成立，崔志祥持有鲁方金属82%的股份。

2018年，鲁方金属和东营方圆的营收分别为306.08亿元、305.11亿元。在2019年中国民企500强榜单中分列278位、279位。在2019年山东省百强企业榜单中，东营上榜16家，鲁方金属和东营方圆在东营分列第10、11位。

方圆有色有70万吨电解铜产能及50万吨~60万吨的正常产量，占全国6%、全球3%的市场份额。公司精铜产量列全国第四位，黄金、白银产量均居全国前十位。公司年销售收入800多亿元，连续10年入围中国企业500强。

另外，崔志祥旗下还有物流、建筑、物业、餐饮等公司。崔志祥早已进入胡润百富榜，2019年财富95亿元，排名427名。在2011年，崔志祥资产过百亿，位列东营首富。

6月22日下午，记者来到了鲁方金属厂址，十几辆卡车排队向厂区送货，货车拉的多是蓝色集装箱，时有运载硫酸的火车从厂区驶出。一名司机告诉证券时报记者，“拉的是铜精矿，从广利港那边过来的。”这名司机也表示，鲁方金属的货源渠道很广，此前送货车辆更多。

危机爆发“很突然”

鲁方金属车水马龙背后，是方圆有色的资金流动性危机，这在东营本地并非秘密。

方圆有色最近连遭打击。知情人士爆料，审计机构安永出具了一份方圆有色的报告，与公开披露数字相比，东营方圆和鲁方金属的“债务明显更高，利润较低，产量较低”。

6月18日，方圆有色在官网发布声明，称公司财务造假的媒体报道内容并非事实。那么，方圆有色目前到底有多少负债？

东营资本圈内人士向证券时报记者透露，将方圆有色带入危机的直接诱因是公司2019年发行的美元债务，而且事发很突然，东营当地也不好处理。2019年上半年，方圆有色完成荷兰银行牵头外债银团贷款4.3亿美元，新增俄罗斯外贸银行双边贷款1亿欧元，续作星展银行5000万美元贷款等。

而在2019年下半年，方圆有色又迎来债务集中兑付期。看得出来，方圆有色流动性危机虽然“事发突然”，但事出有因。

东营一名资本圈人士还向证券时报记者透露，自己在去年已经听说方圆有色资金链紧张以及破产传闻。除了眼前的美元债兑付危机，方圆有色还经历着银根收紧情况下的银行抽贷问题。

去年12月17日，方圆有色官网发表了一篇文章，解释了危机产生原因。公司认为，随着近年来经营环境变化，银根收紧、抽贷等频发，从而直接导致了公司资金链的紧绷及脆弱。

此外，山东尤其是东营地区企业间担保问题近年来频发，也拖累了方圆有色。截至2019年6月30日，东营方圆共为7家企业担保，合计担保金额为7.77亿元；其中为大海集团和金茂铝业担保金额分别为8665万元和1.3亿元，这两家公司已经在2018年申请破产重组。

东营首富成“老赖”

因为银行等金融机构的“追债”，崔志祥最近刚成为“老赖”。6月29日，东营市中院对东营方圆、鲁方金属发出限制消费令，崔志祥不得乘坐G字头动车、不得购买不动产、不得旅游度假等。

6月22日下午，记者拨通了方圆有色办公室的电话，并试图采访公司领导。办公室工作人员称，“我们现在不方便，任何采访都得先联系(东营经济技术)开发区，开发区现在领导我们，有一个专属的领导负责，是张局长。张局长负责我们公司融资、评估等方面。”对于何时由张局长带领方圆有色，她并不清楚，并表示如果有采访需求联系开发区。

记者拨打了东营经济技术开发区张姓局长所在的经济发展局电话，接听人员称不知道方圆有色情况。6月29日，记者再次拨通张姓局长办公电话，记者说出身份后，接电话人员说了一声“谢谢”后挂断。

(责编：李都也(实习生)、李栋)