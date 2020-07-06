全国第一届职业技能大赛将在广东举行 共设86个竞赛项目

人民网北京7月6日电 （记者林露）为深入贯彻落实习近平总书记对技能人才工作的重要指示精神，充分发挥职业技能竞赛在促进技能人才培养、推动职业技能培训和弘扬工匠精神的重要作用，营造劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的社会风气，更好服务就业创业和经济高质量发展。经国务院批准，从2020年起，我国每两年将举办一届中华人民共和国职业技能大赛。近日，人力资源社会保障部印发《关于举办中华人民共和国第一届职业技能大赛的通知》。

《通知》指出，中华人民共和国第一届职业技能大赛由人力资源社会保障部主办，广东省人民政府承办，广东省人力资源和社会保障厅、广州市人民政府协办。本届大赛共设86个竞赛项目。其中，世赛选拔项目设63个竞赛项目（含第46届世界技能大赛9个拟新增项目），国赛精选项目设23个竞赛项目。本届大赛分全国总决赛和省级（行业）及以下选拔赛。全国总决赛以省（区、市）及新疆生产建设兵团为单位组队参赛，相关行业可组队参加部分世赛选拔项目比赛。

《通知》明确，中华人民共和国第一届职业技能大赛全国总决赛定于2020年12月在广东省广州市举办。凡16周岁以上、法定退休年龄以内的中国大陆公民（当地学习或工作满1年以上）按属地原则报名参赛。其中，世赛选拔项目选手年龄按世界技能大赛要求确定。对全国总决赛各竞赛项目获得前3名的选手，相应颁发金、银、铜牌。对前3名以外但排名在参赛人数1/2以上的选手颁发优胜奖。对各竞赛项目前5名获奖选手（团队双人赛项前3名、三人赛项前2名），授予“全国技术能手”称号。获优胜奖以上选手可直接晋升技师（二级）职业资格或职业技能等级，已具有技师（二级）职业资格或职业技能等级的可晋升高级技师（一级）。此外，《通知》还明确，本届大赛世赛选拔项目单人项目前10名、团队项目前5名选手将直接入围第46届世界技能大赛中国集训队。

《通知》强调，各地区、各有关行业要高度重视，抓紧动员发动符合条件的人员报名参赛，公平公正公开组织本地区、本行业选拔赛。各地要结合职业技能提升行动和技能人才奖励工作，将省级、市级比赛选手赛前培训纳入培训补贴领取范围，制定本地区奖励政策，对获奖选手和专家团队等给予奖励。

中华人民共和国第一届职业技能大赛竞赛项目

（共86项）

一、世赛选拔项目（共63项）

（一）运输与物流（7项）

飞机维修、车身修理、汽车技术、汽车喷漆、重型车辆维修、货运代理、轨道车辆技术（新）

（二）结构与建筑技术（13项）

砌筑、家具制作、木工、混凝土建筑、电气装置、精细木工、园艺、油漆与装饰、抹灰与隔墙系统、管道与制暖、制冷与空调、瓷砖贴面、建筑信息建模（新）

（三）制造与工程技术（21项）

数控铣、数控车、建筑金属构造、电子技术、工业控制、工业机械、制造团队挑战赛、CAD机械设计、机电一体化、移动机器人、塑料模具工程、原型制作、水处理技术、焊接、化学实验室技术、增材制造（新）、工业设计技术（新）、工业4.0（新）、光电技术（新）、可再生能源（新）、机器人系统集成（新）

（四）信息与通信技术（8项）

信息网络布线、网络系统管理、商务软件解决方案、印刷媒体技术、网站设计与开发、云计算、网络安全、移动应用开发（新）

（五）创意艺术与时尚（6项）

时装技术、花艺、平面设计技术、珠宝加工、商品展示技术、3D数字游戏艺术

（六）社会及个人服务（8项）

烘焙、美容、糖艺/西点制作、烹饪（西餐）、美发、健康和社会照护、餐厅服务、酒店接待

二、国赛精选项目（共23项）

数控车、数控铣、电工、装配钳工、焊接、电子技术、CAD机械设计、汽车维修、新能源汽车智能化技术、木工、砌筑、室内装饰设计、网络系统管理、物联网技术、信息网络布线、珠宝加工、时装技术、健康照护、餐厅服务、西式烹调、烘焙、茶艺、社会体育指导（健身）

(责编：林露、李昉)