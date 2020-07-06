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7月民航旅客商务出行大幅下滑 暑期旅游明显恢复

2020年07月06日09:52  来源：人民网
 

人民网北京7月6日电 （记者乔雪峰） 近日，针对7月旅客出行意愿，第三方民航测评机构CAPSE共收集11322份有效样本，发布了2020年7月旅客出行意愿指数（TWI）分析报告。报告显示，7月份旅客出行意愿指数环比下降14%，且同比降幅扩大，同时7月份出行安排旅客占比下降，商务出行安排比例下降是主因。

就旅客暑期旅游出行需求而言，旅游在7月开始恢复，7月份下半月迎旅游高峰，有暑期旅游出行安排旅客中，有56%的旅客计划7月份下半月出游，占比最高；自由行成追捧，单独出行和亲子游、自由行是旅客主要出行组织形式和出行方式。

7月份旅客出行意愿指数环比下滑14%

受北京疫情影响，7月份旅客出行意愿指数环比下降14%，且同比降幅扩大，同时7月份有出行安排旅客占比下降。

2020年2月至6月份旅客出行意愿指数同比降幅持续收窄，但受北京疫情影响，7月份旅客出行意愿指数同比降幅扩大，7月份旅客出行意愿指数同比2019年下降39%，环比下降14%。

商务出行意愿大幅下滑 环比下降28%

7月份旅客商务出行意愿出现下滑，旅客商务出行意愿指数环比6月份下降28%。

除个体户外，7月份各类旅客商务出行意愿指数环比均有所下滑，其中，一线城市旅客商务出行意愿指数下滑最为显著，环比6月份降幅超过40%，国有企业职员/大型企业出行意愿环比分别下滑37%和38%。

暑期旅游出行意愿增加显著 80%选择自由行

暑期对于旅客旅游出行意愿增加显著，7月份旅客TWI-L环比6月份提升39%，且7月份旅客TWI-L同比降幅较2月份至6月份有所收窄，但降幅仍较大。

暑期旅游旅客中，7月份下半月迎高峰，暑期旅游出行安排旅客中，有56%的旅客计划7月份下半月出游，占比最高，其次在8月1日-8月15日有42%的旅客有旅游出行安排。

暑期旅游旅客中，80%的旅客选择自由行，是旅客暑期旅游最追捧的出行方式；仅6%的旅客有跟团游出行计划。

暑期旅游旅客中，单独出行和亲子游、自由行是旅客主要出行组织形式和出行方式，有单独旅游出行计划的旅客占比最高，有40%，其次36%的旅客在暑期有亲子游出行计划，31%的旅客计划与朋友结伴出行。

上海成国内旅客出行首选目的地

上海是2020年暑期国内旅客出行首选目的地，其次是成都、广州和深圳；6月初(北京疫情前)CAPSE通过研究发现2020 年下半年北京TWI-d排名第2名，但受疫情影响，在2020年暑期北京TWI-d下降至第8位。

与暑期旅客意愿相比，6月份北京、广州、深圳、重庆、西安、昆明和杭州投入运力有所冗余，相较而言，三亚投入运力略有不足。

受疫情影响，国内旅客国际出行意愿仍旧低迷，且7月份TWI-I环比6月份有所下滑，且较TWI差距较大。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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