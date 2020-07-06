人民网“六保”地方策系列报道之三：稳经济 出实招 精准助力纾困发展

6月15日，浙江湖州南浔区乐通电子科技有限公司（简称“乐通电子科技”）生产车间里机器声隆隆，近百台机器开足马力满负荷运转，工人们正在赶制一批客户5月份下的红外线测温仪抗干扰磁芯订单。

“要不是区委统战部（区工商联）的帮助，我们可能撑不到现在。”盯工间隙，该企业负责人朱剑文和记者聊起企业的复工过程，“如释重负”是他现在最真切的感受。

受新冠肺炎疫情影响，该企业复工初期面临防疫物资紧缺和流动资金不足的双重压力。南浔区委统战部（区工商联）得知情况，第一时间为企业开通应急绿色审批通道，还帮忙争取到200万元央行专项贷款。“这笔钱着实帮了我们大忙。”朱剑文说，5月起企业生产销售水平已恢复到去年同期水平。

据统计，目前我国市场主体超过1亿户，各类市场主体既是国民经济发展的主要力量，也是承载居民就业的主要领域。今年政府工作报告提出，强化阶段性政策，与制度性安排相结合，放水养鱼，助力市场主体纾困发展。在中央带动下，各地密集出台一系列帮扶政策，助力各类市场主体“过关”。

专项对接 资金直达 政策暖企提升内生动力

6月12日，经过一番寻找，记者终于在山东济南绿地中心28楼“逮”到了济南润一科技的董事长刘利达，之前还为“无工可开”发愁的他，如今忙得像个陀螺。

济南润一科技研发人员正在进行研发工作。受访者供图

“受疫情影响，我们很多已经确定的项目被迫延期，已完工的项目不能及时回款，新开拓项目招标推迟。”刘利达告诉记者，公司员工310多人，多为科技型人才，工资高。复工初期，“成本下不去、融资弄不来”的两难境况让公司一度陷入困局。

就在刘利达一筹莫展的时候，当地政府及时“出手”。了解到企业的实际困难后，济南市市中区政府积极沟通、对接，专门成立服务专班，对症下药为企业制定帮扶政策。

“截至目前，我们共收到稳岗补贴8.64万元，一次性吸纳就业补贴3.3万，社保减免11个月预计是232万。”刘利达说，公司还通过市中区政府组织的“银企对接”获得了无抵押信用贷款，“目前已经收到了900万元的银行贷款，还有一部分融资贷款授信正在进行中。”

千难万难，钱是关键。为帮助像济南润一科技这样的受困企业，保住市场主体生存之“根”，各地不断完善相关政策，进一步加大金融帮扶力度。

南浔区委两新工委与南浔银行联合推出“红心暖企贷”。南浔区外宣办供图

“这笔资金简直是‘及时雨’。”近日，浙江南浔区税收“百强”企业之一韦伯电梯有限公司（简称“韦伯电梯”）拿到了800万的信贷资金，公司负责人姚逸峰满心欢喜。

今年复工复产以来，因为“所需零配件原材料多”“智能化生产设备引进”等原因，韦伯电梯面临“资金周转不开”的大“难题”。在当地，企业为钱发愁并非“个案”。为助这些企业渡过难关，6月2日，南浔区委两新工委与南浔银行共同推出“红心暖企贷”，当天就为10家企业发放了5900万元信贷资金。

“目前，公司生产销售已经慢慢平稳。”姚逸峰说，公司会将这笔钱用于后续科研投入以及人才引进等方面。

“必须清醒看到，现在许多企业受疫情冲击影响，在复工复产等方面仍然面临不少困难。在这种形势下，必须向市场发出明确信号：把降低涉企收费切实落实到位，帮助他们渡过当前难关。”6月17日，李克强总理在国务院常务会议上说，“我们已定的降费措施要说到做到，落实到位，不能失信于民。”

全国各地也不断有好消息传出：上海的“免除定期定额个体工商户税收负担”举措，已累计为当地12万个体工商户减负近4000万元；安徽省1月至4月新增减税274.2亿元，1月至5月实现社保减负204.9亿元；海南以共保方式承担风险，创设“海南省复工复产企业疫情防控综合保险”，3天内覆盖全省100家重点企业，为全省参保企业提供了2亿元风险保障；广东银行业一季度为各类企业累计减费让利近9亿元；深圳市将退税资金到账时间从原来的2至3个工作日缩短至当日到账……在贯彻好已有政策的基础上，各地政府充分发挥主观能动性，在“税收、社保、贷款”等方面频频出手助力，帮助企业重展生机。

换“打法”自救 夜经济重启 多地商家逐步恢复元气

“输血”健体，“造血”强基。除了政府“点穴式”的精准帮扶，不少企业也尝试转变“打法”，积极探索“自救”良策。

在海南，会展业是一大优势产业，每年大大小小的会展给当地相关企业提供了不小的发展空间。乘着这股“东风”，专职为文旅、会展、品牌营销行业提供服务的海南火吧时代科技有限公司（简称“火吧时代”），用三年时间，将公司的营业收入做到了200多万。

“春节前后原是业务旺季，今年春节前我们就接了近百万元的订单。”该公司总经理孙鹏告诉记者，彼时的火吧时代正准备乘势而上，进一步扩大公司规模。没想到，突如其来的疫情给会展业带来严重冲击，火吧时代的发展路被强制按下“暂停键”。“所有展会订单全部取消，营收压力剧增。”孙鹏感慨，“维持运转”成了最紧迫的事。

工作中的孙鹏（右一）。 受访者供图

为了自救，火吧时代组织研发人员在家复工开发3D虚拟现实会议、5G视频直播等线上服务平台，积极推广微官网、线上互动等服务内容，拓展经营范围，多方寻找合作渠道和合作伙伴。孙鹏说，“我们还运用前沿综合性5G技术推出‘云签约’，疫情期间，真正实现了‘异地签约不碰面，签字笔迹同屏显’。”

“除了创新自救，海口市龙华区政府也助了我们一臂之力。”孙鹏告诉记者，政府帮助公司跟相关银行对接了一笔80万元左右的低息贷款，此外，“相关税率从3%降到1%”“缓交社保”等政策，也让他们缓了一口气，能把有限的资金用在产品研发的“刀刃上”。

在企业“造血”自救的同时，多地夜经济的回归，也给不少商家带来生机。

夜晚的济南宽厚里。 宋翠摄

盛夏夜晚，山东济南宽厚里步行街，各种灯光交相辉映，糖画大师杨春佳在自己的摊位前忙着制作各式糖画，街上，不少市民边逛边吃，熙熙攘攘，好不热闹。

据大数据统计，中国60%以上的消费发生在夜间。繁荣夜间消费，可以快速释放消费潜力，推进消费升级，成为各地提振经济的一大“法宝”。作为济南夜间经济的IP品牌，宽厚里集聚了各种小吃，是市民夜晚消夏的好去处。杨春佳告诉记者，五月份宽厚里重新开街后，他周五晚上和周末两天都会营业，“好的时候，一天能赚1600多块呢。”

不止山东，上海、浙江、江苏、四川等省份在做好疫情防控的同时，也在复苏“夜间经济”，久违的烟火气在多地街头巷尾重现。

专家：帮扶政策应向中小微企业倾斜

统观全国，虽然各地经济元气正逐渐有序恢复，但新冠肺炎疫情尚未彻底结束，部分企业所受的冲击仍未完全见底。

针对当前市场主体面临的一些困境，记者采访了多位专家，专家们提出，“广大中小微企业抵御风险的能力相对较弱，帮扶政策应向其倾斜。”

“对于中小微企业和个体工商户来说，租金占经营成本比重大，在疫情冲击下，容易出现订单少、成本压力大、缺少现金流问题。”深圳市综合研究院副院长郭万达认为，国家和地方应加大力度鼓励房东给予这三类市场主体减租或提供资金补贴。

复旦大学管理学院企业管理系副教授、复旦青年创业家教育与研究发展中心主任孙金云建议，“在信贷政策对中小企业有所倾斜和补贴的同时，还应进一步降低中小企业的税负。”

针对外贸企业因订单不足而陷入的循环债务问题，浙江温州市湖北商会副会长胡毅指出，可由政府组织好债务问题摸底，一方面通过司法调解缓和矛盾，另一方面进行必要的应急转贷资金支持。（杨佳、刘阳、徐冬儿、唐嘉艺、孙阳、曾帆、陈晨、葛俊俊、邬迪、董志雯、高曙瑛、陆志鹏、王丽玮、陈浩、宋翠、孙林、王星、刘淞菱、陈育柱、毛雷）

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(责编：李栋、毕磊)