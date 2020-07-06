东北亚地区（中日韩）跨国境流量管理国际合作不断取得新成果

人民网北京7月6日电 （记者乔雪峰） 近日，国际民航组织亚太地区流量管理指导组第10次（网络）会议召开，民航局空管局与日本民航局空管局、韩国交通部空管局共同提交了“东北亚地区流量管理合作组（NARAHG）运行概念工作文件”，东北亚地区流量管理合作组运行概念是指通过信息共享、协同决策、互联互通和同步建设等手段，实现中日韩之间航班无缝管理，切实减少航班运行限制，提升空域运行容量和效率。

2015年10月，我国在NARAHG第三次会议上首次提出东北亚地区（中日韩）跨国境流量管理合作这一运行概念。为实现中日韩三国流量管理协同，经国际民航组织批准，日韩一致同意启动由中国提出并研发的“跨境流量管理协同试验平台”（CRACP）。

2017年初，中日签订中国民航空管首份流量管理双边协议《上海空管中心与日本流量中心流量管理工作协议》；同年7月，中日韩跨区流量协同系统工程进一步推进，民航局空管局配套投资800万，此项目也得到上海市政府的大力支持，上海市交通委员会、上海市经济和信息化委员会配套投资135万；6月，合作组取得了阶段性成绩，同步实现了中日空中交通流量管理日计划每日互换常态化运行。上海市交通委巡视员蔡军表示，该平台研发为推动上海国际航运中心建设，打造亚太大型国际航空枢纽，进而提供世界领先的枢纽服务品质发挥了积极作用。

2018年初，中日韩实现CRACP常态化运行，标志着我国跨国境流量管理进入了一个良好的发展轨道；2月7日，中日实现CRACP客户端安装并成功进行互联测试，测试获得成功；7月21日，在日本国家流量管理中心和韩国国家流量管理中心统一部署了我国研发的CRACP平台，并制定了数据交互接口协议和协同工作流程。民航局空管局副局长文学正介绍，中日韩三国相关流量管理单位可以通过该平台进行流量管理协同测试，模拟流量管理业务协同场景和业务流程，商讨三国流量系统互联方案。“我们通过总结近几年流量管理国际合作、探索经验，开创性地提出了无缝的国际流量管理计划，这是提升东北亚地区国际合作的重要举措，也是国际流量管理合作大战略中‘东’部方向战略。”

统计数据显示，2019年中日韩国际航班流量和增长总量迎来一个新高度，总量超过27万班次，同比增长再次达到两位数，达14.87%。按照推进计划CRACP第二阶段试点，完成相关概念配套升级工作，并增强运行数据模拟和分析能力，启动测试工作，加强网络传输安全性，优化中日韩三国间数据的传输效率，增加中日韩跨国境流量管理运行稳定性和数据安全性。中日韩三方工作组将根据中日韩流量管理无缝对接的进展和效果，适时提交对现有亚太跨区流量管理运行框架进行补充修订意见。

随着概念的不断完善并上升为国际组织相关标准。今后中日韩三国流量管理系统可以通过该接口协议进行互联互通，达到各国流量管理系统间通过网络无缝协同的目标。按照目标，2020年中日韩三国将启动基于亚太地区虚拟专用网络网络的流量管理系统数据交换测试，2021年具备实现流量管理系统间数据无缝对接的能力。

华东空管局先行先试的跨国境流量管理是全国流量管理系统的重要业务之一。2021年5月，全国流量管理系统计划投运，该系统对支持全国境内以及跨国境流量管理形成更强有力的支撑，也将为国际区域性流量管理提供探索实践。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)