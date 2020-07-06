致1071万高考生：《陪伴》止于此，愿你上青云

你肯定知道——

高考不是一件容易事儿

今年，疫情改变了太多

你意外开始了一个人的战斗

你不一定知道——

未来，人生再也没有容易事

意外常常比成功先到

多数时候，你都得孤军奋战

你终将知道——

高考也许是人生中，最容易的一件事

它给了你那一次

有备而来的机会，公平的机会，有付出就有回报的机会

而我想让你知道——

这条路上，曾有人陪你前行，给你衣食、知识

终有一天，以这一张成绩单为始

你要开启一个人的旅程

那时，也别忘带上曾经的勇气，和温暖

你

准备好了吗？

此刻，

我已没有鸡汤

你也没有退路

来吧，少年！交出你18岁成年路上

第一份作业

(责编：夏晓伦、毕磊)