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传播体育精神 短视频平台为文化自信注入力量

2020年07月06日14:37  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京7月6日电（记者夏晓伦）近日，快手用户何忆义因用拐杖踢球，踢坏46个拐杖而登上热搜。“只是身体变了而已，信念一直没有变”、“因为还要走很长很长的路，所以要心无旁骛的望着前方”、“生活给你的不是全部，你给自己的才是全部”、“每一份努力，每一份坚持，都是热爱”……何忆义的每个作品都在激励着自己，也激励着看到视频的每一个人。

出生于1996年的何忆义是广东省残联田径运动员，12岁前他是深圳健力宝队的一员。2008年曾被一名法国球探相中，即将开启“留洋”生涯时，何忆义的左腿却被查出恶性骨肉瘤，不得不截肢，绿茵梦想一度破灭。

何忆义在足球场训练

何忆义并没有气馁，术后坚持恢复训练，2012年被广东省残联田径队相中，成为一名残疾人田径运动员，并屡获佳绩。2015年在四川成都举办的全国第九届残运会上，何忆义获跳远冠军，并获得100米跑亚军和200米跑季军。

但是何忆义依然无法割舍自己的足球梦想，他拄着拐杖和正常人踢球，如今已用坏46副拐杖，还有一次不小心摔到自己的断肢，又接受了一次手术。他说，自己对足球的爱已深入骨髓。在快手上，他的备注也是：因为热爱，所以疯狂。

相较于何忆义，张家诚在前段时间受到的关注度则更高，在快手拥有着32.8万粉丝。他是一名酷爱篮球的少年，但8年前因为一场意外事故，张家诚失去了右臂，经历了巨大的打击，不过让人敬佩的是，张家诚不仅没有被击垮，反而继续坚持追求自己的篮球梦。如今，他已经成为篮球技术炉火纯青的运动员，可以和完全健康的人进行竞争。

近日，张家诚还收到广东队邀请，走进CBA广东宏远篮球训练营。与易建联、徐杰等球员交流球技，并获得签名篮球。目前张家诚已经注册为运动员，可到体校参加系统训练，还可能在残运会上见到张家诚的身影。

中国篮球官微也同样报道了张家诚的励志篮球故事，“张家诚，广东云浮人，13岁的他在5岁时因为意外失去了右臂。近日，这位独臂少年的篮球视频走红网络，运球和突破让人赞叹，有梦想，谁都了不起”。

无论是何忆义，还是张家诚，都在使用快手记录着自己每天的练习生活，他们的体育精神感动了无数人，也给了很多人莫大的鼓励。 据了解，9年来，快手坚持用真实的视角记录平凡又伟大的瞬间。在公平普惠的基础上，快手不断深耕体育垂类，精准高效连接起体育爱好者、专业运动员和无数粉丝。

数据显示，在2019年，快手仅篮球视频创作者的数量便已达到150万，篮球类作品日均曝光次数超过1.6亿。据悉，在快手，除体育爱好者外，有越来越多运动员、体育领域从业人员、赛事机构纷纷入驻，他们通过发布短视频的方式，在线传递奋勇拼搏的体育精神。

像何忆义、张家诚一样励志不屈的体育少年还有很多，但过去却没有很好的渠道让大家了解。现在通过短视频平台，他们的精神和故事得以被广泛的传播，然后再影响到更多的人。“虽然这些视频没有宏大叙事，没有精良制作，但只需要一个打动人的瞬间，就会留给我们温暖的记忆。”一位网友在留言中如此表示。

业内人士分析认为，体育竞技本就有着拼搏、进取,坚持到底、永不放弃的精神，体育精神不仅带给体育运动的亲身经历者力量，更树立起一种体育文化自信。通过短视频这样一个载体，来弘扬体育正能量、发展体育文化，将助力国家文化软实力的提升，为文化强国建设贡献力量。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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