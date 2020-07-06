新业态孕育新兴职业 快手发起“毕业季云招聘”

中国网直播讯 “新业态新模式发展培育了新岗位， 新业态也孕育了大量新兴职业， 包括外卖骑手、 密室设计师、汉服造型师、无人机驾驶员等新的就业岗位，大家要多发现、多寻找新业态里的从业机会，从自身出发去建立匹配这些新职业的能力模型。” 美团研究院研究员尤越在直播连线中表示，应届生应该拓宽思路，多关注新业态下诞生的新职业 。

这是 7月2日15:00， 由人力资源社会保障部就业促进司、职业能力建设司指导，中国网主办的《快·就业——2020 就业直通车》系列直播活动的首场—— 疫情下的就业新选择， 也是快手联合多家媒体、机构在疫情期间进行的社会热点性主题线上活动， 同时也是快手的线上连麦技术在非娱乐性场景中的实际应用。

在这场累计观看人数10w+的线上直播中，有人力资源社会保障部就业促进司青年就业处处长、国家星级职业指导师、中国网招聘总监、美团研究院研究院、上海翰动浩翔航空科技、Wake me 容颜管理等多方轮番连线登场，为应届毕业生同学们提供多角度的政策解读、形势分析、模拟演练、经验技巧传授。并且难能可贵的考虑到了覆盖到了从一二线城市到县城就业的多重复杂性，将国企、央企、事业单位、民企、私企等多层面招聘单位的情况和政策都囊括进来，具有很强的适用性和借鉴性。

过去，人社部的很多政策信息都是白纸黑字，显得冷冰冰，高不可攀，甚至很多同学缺乏了解相关政策的渠道。但这次人社部直接走进直播间，让很多应届生同学大呼“亲近”、觉得“听得懂、看得见”，“心里有底很多”。

而人社部之所以选择走进快手直播间，也是看重快手在年轻群体中的渗透力和触达率。据公开数据显示，2019Q3快手应用用户中24岁及以下用户占比最高，达到了47.84%；很多年轻人并不都用短视频看娱乐、八卦，他们中的很多人用快手看新闻、咨询，关心国家、社会，也关心和记录着自己的生活。

另一方面，美团走入快手直播间，为应届毕业生同学介绍了很多平时“看不见的行业”，为同学们的求职提供了新思路。

快手一直深耕融媒领域，不仅表现在新闻报道、节目内容、重大事件、直播带货等方面，还在更多类似招聘实质性的、服务性的项目上加强探索和推进。

目前，在快手搜索“毕业季云招聘”，不仅有普华永道、微软、新东方、顺丰等大公司在线招聘，还有很多地方性企业提供大量用人岗位，应届毕业生可以直接查看相关岗位并投递简历。

“毕业季云招聘”不仅是快手对社会热点问题的关注和洞察，更是快手在进行媒介融合方面的多样化探索。

2020年起，除了三大央媒在快手开展带货专场外，快手还接连发起【直击武汉重启】、【人间AB面】、【快手夜市】、【烟火人间】、【两会夜归人】等特别策划项目，连线张伟丽、专访董明珠，建立首个24小时电台直播间，短视频+直播，多角度、多链路地打通快手用户、媒体与社会焦点之间的通路，进一步提升直播内容价值，打造了多个出圈IP。

在【直击武汉重启】特别项目中，首次实现接力连麦18位嘉宾，全程无断线；在人民视频联合快手共同发起的【快手夜市】中，展现了一个云端上“活色生香“的夜市图景；在环球网联合快手直播发起【烟火人间】中，每一期以一个区域为核心，聚焦人物，深挖本地化的用户故事，展现原汁原味的人文风貌……..这些专题内容不仅在站内汇聚了巨大的流量，也以独立内容的形式在站外被广泛传播。

自2019年7月推出“媒体号快UP计划”以来，快手一直在探索助力媒体融合发展的各种路径。到目前为止，已经有数千个各级各类媒体入驻，媒体号已成为快手开放、多元、丰富内容生态的重要部分。数据显示，每天有1.3亿用户观看快手媒体号内容，其中日均消费媒体号短视频5条或1分钟以上的重度用户8000万人，日均观看总时长达1000万小时。

从快手在融媒领域的动作来看，依然遵循着给普通人给予普惠流量曝光的机制，以及对正能量内容进行优先推荐的设置。快手坚持平等普惠、真实向善的价值观没有动摇，依然关注真实的中国社会、民生百态。

(责编：毕磊、夏晓伦)