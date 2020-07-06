互联网营销师、在线学习服务师…… 我国发布9个新职业

人民网北京7月6日电 （记者林露）为助力新冠肺炎疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促就业拓岗位，人力资源社会保障部联合市场监管总局、国家统计局近日正式向社会发布一批新职业，包括：“区块链工程技术人员”“城市管理网格员”“互联网营销师”“信息安全测试员”“区块链应用操作员”“在线学习服务师”“社群健康助理员”“老年人能力评估师”“增材制造设备操作员”等9个新职业。这是我国自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。此外，此次还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等5个工种，同时将“公共卫生辅助服务员”职业下的“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等3个工种上升为职业。

此批新职业是由人力资源社会保障部向社会公开征集，组织职业分类专家严格按照职业分类原则、标准和程序进行评估论证，并通过网络媒体等向社会公示后确定的。此批新职业主要涉及预防和处置突发公共卫生事件领域、适应高校毕业生就业创业需要的新业态领域以及适应贫困劳动力和农村转移就业劳动者等需要的促进脱贫攻坚领域，具有以下几个特点：

一是助力新冠肺炎疫情防控，凸显了相关职业的重要性。今年新冠肺炎疫情给各国医疗体系、经济发展及人民的日常生活带来了巨大挑战，我国的抗疫工作取得了显著成效。在抗疫过程中，许多相关岗位的从业人员发挥了积极作用。其中，为有需求的老年人提供生活活动能力、认知能力等健康状况测量和评估的老年人能力评估师，运用卫生健康及互联网知识技能为社区群众提供就诊和保健咨询、代理、陪护等服务的社群健康助理员，运用数字化学习平台（工具）为学习者提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈的在线学习服务师等新职业应运而生。

二是互联网技术发展，催生了多样化的创业就业模式。互联网技术发展已深入到现代生活的方方面面。在现代城市治理方面，中央提出“以网格化管理、社会化服务为方向，健全基层综合服务管理平台，及时反映和协调人民群众各方面各层次利益诉求”，各级地方政府都组建了相应的城市管理网格员队伍，直接服务于城市经济社会发展。在商品市场领域，随着短视频、直播带货等网络营销行业的兴起，覆盖用户规模达到8亿以上，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长，大量中小微企业也因网络直销方式激发出了活力，直接带来的成交额达千亿元。同时，这种销售形式也给客户带来了直观、愉悦的购买体验。这些在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的直播销售员，已受到广大企业和消费者青睐、认可。

三是信息技术发展，对网络信用及安全提出了新要求。习近平总书记强调，“把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”“加快推动区块链技术和产业创新发展”。区块链是一个共享数据库，存储于其中的数据或信息，具有不可伪造、全程留痕、可以追溯、公开透明、集体维护等特征。基于这些特征，区块链技术奠定了坚实的“信用”基础，具有广阔的运用前景，对区块链工程技术人员及应用操作人员的需求将越来越多。网络安全事关国家安全，涉及社会民生各个领域，随着《网络安全法》《网络安全审查办法》落地实施，信息安全攻防渗透测试和信息审核评估成为网络安全维护的关键环节，信息安全测试员、互联网信息审核员的工作将越来越重要。

据悉，人力资源社会保障部正在会同有关部门（单位）加快新职业的职业标准开发，规范从业者的从业行为，全面提升从业人员素质和技能，为技能人才队伍建设打下坚实基础。

(责编：林露、李昉)