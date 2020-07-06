京东方工业互联网解决方案助力企业数字化转型

7月4日，2020年首届“京津冀-粤港澳”先进制造高端峰会召开，业内专家及企业代表在北京、广东两地，共同探讨智能制造产业新机遇和新趋势。会上，BOE（京东方）对工业互联网解决方案如何助力企业数字化转型进行了解读。

BOE（京东方）副总裁王洪表示，BOE（京东方）以人工智能和大数据技术为核心，通过工业互联网平台和三大解决方案，打造人机物全面互联，数据共享互联互通，真正实现制造协同、产能协同、产业协同、产融协同。

在“新基建”背景下，“发展工业互联网，推进智能制造”成为重要风口。王洪表示，作为创新型物联网企业，BOE（京东方）为智能工厂、工业园区、企业运营带来全方位、一站式、智能化的工业互联解决方案。

通过采用BOE（京东方）工业互联网解决方案，可以全面采集企业生产过程中的操作规范、设备参数、物料数据等，并对大量数据进行深入挖掘和分析，识别影响良率的关键环节，提出针对性的优化方案，大幅提升产品良率水平；智能看板准确分析设备预警原因及解决方案，相比传统方式查找、解决故障时间节省95%；BOE（京东方）还通过信息联动，主动向上下游企业开放计划排产、生产制造、库存管理等全体系管控信息，通过工业互联网实时传达生产指令，将以往下单、备料流程大幅优化，使设备达到满产的状态下，实现库存量最小化。

此外，BOE（京东方）工业互联网平台的工业园区解决方案采用虚拟可视化技术，实现对生产设备、园区建筑的3D可视化呈现，对人员、车辆、设备、能耗、安全等进行智能化管理。目前，BOE（京东方）工业园区解决方案已应用于北京、绵阳、合肥、武汉、成都等全国多家工业园区，全面助力企业信息化转型。（牛广文）

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