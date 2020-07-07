本报上海7月6日电 （记者谢卫群）6日，截至收盘，上证综指涨5.71%，收报3332.88点；深证成指上涨4.09%，收报12941.72点；创业板指数上涨2.72%，收报2529.49点。

当日上证综指以3187.84点的全天最低点高开，此后一路上行，接连收复3200点和3300点两大整数位。触及3337.27点的两年多新高后，沪指收报3332.88点，较前一交易日涨180.07点，涨幅近6%。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 10 版）

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