深江铁路在广州南沙开工

本报广州7月6日电 （记者罗艾桦、姜晓丹）由国铁集团和广东省合作建设的深圳至江门铁路日前在广州南沙开工。深江铁路正线长116.12公里，沿线经深圳、东莞、广州、中山、江门等5个城市，设7座车站，总投资513亿元，工期5.5年，设计速度250公里/小时。其中，先行开工段（珠江口隧道工程）起于东莞滨海湾站，止于广州南沙站，线路长度13.69公里。

深江铁路是深茂铁路组成部分，深茂铁路则是全国“八纵八横”高铁主通道沿海通道的重要组成部分，也是珠三角地区主要跨江城际通道；是支持中国（广东）自由贸易试验区和粤港澳大湾区建设，促进泛珠三角、北部湾及海西等重点城市群共同发展的重大基础设施；是完善珠三角西翼片区综合交通体系，促进地区经济发展的重要支撑。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 10 版）

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