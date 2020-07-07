中央预算内投资下达456.6亿元 加强公共卫生防控救治能力建设

据新华社北京7月6日电 （记者安蓓）记者6日从国家发展改革委获悉：已下达2020年卫生领域中央预算内投资，共安排456.6亿元，支持全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团加强公共卫生防控救治能力建设。
据介绍，本次投资计划坚持立足疫情防控急需，在项目安排上重点向疫情严重地区、急需紧缺领域倾斜，全面提升县域医疗卫生服务能力，筑牢疫情防控救治第一道关口，加强区域医疗中心建设，升级改造重大疫情救治基地，提高危重患者救治水平，储备一定数量的救治设施设备，应急时服从国家统一调配。投资计划突出“一钱多用”，在满足防疫需求的同时，着力补齐县城城镇化建设短板，推动大城市大医院“瘦身健体”，全力支持贫困地区特别是“三区三州”和易地扶贫搬迁安置点项目建设，保障脱贫攻坚任务如期收官。
国家发展改革委有关负责人表示，下一步将会同国家卫生健康委、国家中医药管理局等部门，对各地加强服务指导和监督检查，坚持按月进行调度，加快推动项目实施。指导地方统筹用好抗疫特别国债、地方政府专项债券等资金渠道，积极调整自身财政支出和投资结构，确保疫情防控设施建设资金足额到位，重大疫情防控救治能力不留白、不缺位，为在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复提供有力支撑和保障。
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