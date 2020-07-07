中小企业闯关记：促稳提质 助力企业参与国际市场

当前，受原材料供应不足、国际物流不畅等因素影响，一些外贸型中小企业面临无法按时完成订单、货物难以按时送达等问题。对此，从中央到地方推出了不少“促稳提质”举措，帮助中小企业降低损失、便利贸易、巩固海外市场。

●一系列组合拳精准施策，稳住外贸外资基本盘

6月2日，中国恒天·百路佳公司52辆豪华客车缓缓驶出，百路佳发往中东市场的500辆海外客车订单圆满收官。公司销售总监李晗表示，受疫情影响，此前开工延迟、产能受阻，订单一度面临逾期交付的危机。

为保证履约，江西南昌市经开区有关部门对百路佳专门帮扶：主动协调交管部门，为几百辆出口车辆开通绿色通道，迅速批出大量临时牌照。税务部门全流程提供出口退税备案等业务操作“一对一”在线辅导，一系列非接触式服务让公司1771万多元的退税款顺利进账。

面对复工难、接单难、出口难、参展难等问题，一系列组合拳精准施策，全力稳住外贸外资基本盘。

完善出口退税方式，加快退税进度。3月20日起，1084种产品的出口退税率提高到13%，380种产品的出口退税率提高到9%。前5月，全国累计为企业办理出口退免税6324亿元，有效缓解外贸企业资金流压力。退税效率也不断提高，出口退税办理时间压缩到8个工作日内。

挖掘通关便利化改革潜力，优化对外贸企业服务。加快出口备案企业审批流程，压缩检疫审批时长。加快验放进口生产设备和原材料。降低进出口环节通关成本。3月1日至6月30日，政府定价的货物港务费和港口设施保安费收费标准分别降低20%，取消非油轮货船强制应急响应服务及收费。

看走势，我国货物贸易出口在一季度同比下降后，迎来恢复性增长。4月出口1.41万亿元，同比增8.2%；5月出口1.46万亿元，同比增1.4%。看结构，外贸企业竞争力有了新跃升，前5月，知识密集型服务进出口增8.7%，占服务进出口总额比重的43.3%；多元化市场战略继续走深走实，前4月，对“一带一路”沿线国家和地区合计进出口2.76万亿元，同比增0.9%。

“目前的帮扶，存在政策看得见摸不着、享受优惠程序较为繁复等问题。”社科院世界经济与政治研究所研究员高凌云建议，做好优惠政策宣传辅导和解读，在各地行政大厅新增一站式“疫情帮扶窗口”，大幅简化企业享受帮扶政策手续，帮助解决实际问题。

●新业态新模式加速涌现，创新举措开外贸新局

5月11日，深圳硕腾科技公司通过阿里巴巴国际站，拿到了公司有史以来的单笔最大海外订单——346万美元，折合人民币2000多万元。

“几千万元的生意合作，双方没见过面，连工厂都没来实地审就打几百万元预付款。”公司总经理罗畅激动地发了朋友圈。而这，得益于在跨境电商平台上，运用3D看厂、视频会议同传等数字化高科技产品，尽量逼近真实情景，增进彼此信任。

“数字技术为买卖双方积累了独一无二的信用记录，使之成为外贸新业态的商业基础。”阿里巴巴国际站总经理张阔说，大型跨境电商平台致力于通过大数据匹配供需解决订单荒，以稳定的跨境供应链解决履约难，帮助外贸企业解困并实现数字化转型。

这是外贸新业态继续发展的生动注脚。一季度，通过海关跨境电商管理平台进出口增34.7%，市场采购方式出口增50.9%。前5月，经海关跨境电商管理平台进出口的贸易额717亿元，同比增20.9%。

近年来，外贸综合服务、跨境电商、市场采购贸易方式等发展迅速。商务部今年加快推进跨境电商综合试验区，从59个扩大到了105个。6月13日，海关总署决定，在10个地区的海关开展跨境电商企业对企业出口监管试点。

“跨境电商等外贸新业态目前占比虽然比较小，但这是未来外贸转型升级的重要方向。”对外经贸大学国际经济研究院院长桑百川说，为进一步增强外贸企业内生动力，要打造跨境电商全球运营新模式，构建“中国企业主导、当地企业积极参与”的境外电商市场。鼓励国内企业快速进入目标国市场，推动企业以跨境电商方式开展全球零部件和原材料线上销售，提高企业对国际市场变化的反应速度。

日前，为期10天的第127届广交会落下帷幕。首次完全以网络形式举办的广交会，成为培育外贸新模式新业态的生动实践。有的外贸企业搭起直播间和虚拟演播厅，背景图案和视频可随时按需“一键切换”。在虚拟展厅中，除了能欣赏制成品，还能点击产品查看工艺流程视频。

中国人民大学经济学院教授王孝松表示，中小企业应走在数字经济前沿，充分利用信息技术扩展对外贸易。然而，参与数字经济、利用线上资源开展贸易的中小企业比重很低，原因在于企业在运行成本和管理方面存在困难，掌握和应用数字技术方面较为滞后。建议政府部门提供数字技术支持，不仅包括完善融资渠道、提高数字质量等工作，还包括改善营商环境、鼓励研发和创新等深层次举措。

●用足用好当前政策大礼包，继续提升服务效能

“疫情影响下，一些中小企业反映：原有生产贸易结构难以为继，现在更需要新市场、新订单、新生产方式，特别是制造出产品之后的品牌塑造与培育。”王孝松说。

对此，《关于支持出口产品转内销的实施意见》近日印发，在鼓励企业拓展国际市场的同时，支持适销对路的出口产品开拓国内市场，通过个性化定制、柔性化生产，创建自有品牌。

创品牌、促转型、谋升级，外贸企业在行动。

福建惠安家具外贸龙头企业家世比，以前50%是外贸订单，如今绝大多数订单都已取消。

“外贸活动无法正常开展的情况下，大量无形成本不断增加。制造型企业要形成自己的品牌，通过消费者导向的数字化生产模式开展柔性生产。”公司创始人赖水清说，2月开始，家世比全面升级研发、品牌、销售团队；专业人士在内部开展直播培训，重点运营拼多多平台；通过平台反馈销售数据，及时调整商品款式，选择新品研发和投产方向，降低研发投入的不确定性。目前，家世比拼多多旗舰店已出现10万+爆款商品，生产成本与研发成本不断降低。

稳外贸，下一步政策还将如何继续发力？

高凌云认为，首先，加大打财税、金融、社保、就业等政策组合拳力度，让更多真金白银落进中小外贸企业口袋。其次，通过政策引导和财政扶持，支持企业转型升级，引导企业把技改资金投向新技术、新设备、新材料等领域。同时，鼓励各地因地制宜，重视企业家精神，培育各种各样的创新性外贸方式。

“政府和贸促会、商会等机构在信息掌握、政策解读、对外联系等方面具有优势，要切实履行好服务职能。”王孝松建议，有关机构组织高水平线上展会，特别要完善项目筛选评价体系，提高入选展会论坛项目的质量。利用信息优势，加强对市场分析、供需对接、贸易单证、法律咨询等服务信息的提供，丰富支持服务内容。优化线上展会的视觉呈现模式，方便企业获取有效信息，提高服务效果。

“保生存、助纾困的政策取向要坚持。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，一方面，继续深化改革、扩大开放，通过释放更多政策红利，降低中小企业制度性成本。另一方面，在增加中小企业流动性方面持续发力，加大信贷支持，积极探索供应链融资，助力其走出经营困境。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)