前五月软件业务收入增速由负转正

本报北京7月6日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：今年1—5月份，我国软件和信息技术服务业复工复产成效明显，软件业务收入增速由负转正，完成业务收入27999亿元，同比增长4.2%，较前4月提高4.3个百分点。
从利润水平来看，1—5月，软件业利润降幅持续收窄，全行业实现利润总额3219亿元，同比下降1.1%，降幅较前4月收窄1.2个百分点。此外，软件出口增速缓慢回升。1—5月，软件业实现出口166亿美元，其中，外包服务出口同比增长1.3%。
分领域来看，软件产品收入实现正增长。1—5月，软件产品实现收入7546亿元，同比增长0.7%，较前4月提高4.6个百分点，其中，工业软件产品收入达到690亿元，同比增长5.2%。信息技术服务收入增速持续上升。1—5月，信息技术服务实现收入16990亿元，同比增长7.3%，其中，电子商务平台技术服务收入2782亿元，同比增长12.1%，大数据服务收入768亿元，同比增长4.5%；集成电路设计收入755亿元，同比增长11.7%。信息安全产品和服务收入降幅收窄。1—5月，信息安全产品和服务共实现收入384亿元，降幅较前4月收窄3.6个百分点。
《 人民日报 》（ 2020年07月07日 07 版）
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