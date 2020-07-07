二季度贷款需求指数提高 比上年同期提高9.5个百分点

本报北京7月6日电 （记者徐佩玉）日前，中国人民银行发布调查报告显示，二季度中国贷款总体需求指数为75.8%，比上季提高9.8个百分点，比上年同期提高9.5个百分点。

同时发布的银行家问卷调查报告显示，二季度，银行业景气指数为63.9%，比上季提高 5.6个百分点，比上年同期降低6.7个百分点；银行盈利指数为62.1%，比上季提高11.6个百分点，比上年同期降低4.6个百分点。二季度，贷款总体需求指数为75.8%，比上季提高9.8个百分点，比上年同期提高9.5个百分点。

同时发布的企业家问卷调查报告显示，二季度，出口订单指数为32%，比上季提高13个百分点，比去年同期低14.3个百分点。其中，12.4%的企业家认为出口订单比上季“增加”。国内订单指数为50.9%，比上季提高33.5个百分点，比去年同期提高2.1个百分点。其中，28.1%的企业家认为本季国内订单比上季“增加”。二季度，资金周转指数为51.6%，比上季提高6.2个百分点；销货款回笼指数为53.4%，比上季提高7.7个百分点。城镇储户问卷调查报告显示，二季度，倾向于“更多消费”的居民占23.4%，比上季上升1.3个百分点；收入信心指数为47.9%，比上季上升2个百分点。

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