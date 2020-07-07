人社部发布第三批新职业 “直播带货”成为正式工种

原标题：“直播带货”成为正式工种

本报讯（记者 代丽丽）昨天，人力资源和社会保障部发布了包括“区块链工程技术人员”“互联网营销师”等在内的9个新职业。这是我国自《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》颁布以来发布的第三批新职业。值得关注的是，“互联网营销师”职业下增设了“直播销售员”工种。这意味着直播带货的“李佳琦”们有了正式工种称谓——直播销售员。

最新发布的9个新职业分别是：区块链工程技术人员、城市管理网格员、互联网营销师、信息安全测试员、区块链应用操作员、在线学习服务师、社群健康助理员、老年人能力评估师、增材制造设备操作员。

此次还发布了“直播销售员”“互联网信息审核员”等5个工种，同时将“公共卫生辅助服务员”职业下的“防疫员”“消毒员”和“公共场所卫生管理员”等3个工种上升为职业。

此批新职业主要涉及预防和处置突发公共卫生事件领域、适应高校毕业生就业创业需要的新业态领域以及适应贫困劳动力和农村转移就业劳动者等需要的促进脱贫攻坚领域。

人社部表示，这批新职业助力新冠肺炎疫情防控，凸显了相关职业的重要性。例如，老年人能力评估师为有需求的老年人提供生活活动能力、认知能力等健康状况测量和评估；社群健康助理员运用卫生健康及互联网知识技能为社区群众提供就诊和保健咨询、代理、陪护等服务；在线学习服务师运用数字化学习平台（工具）为学习者提供个性、精准、及时、有效的学习规划、学习指导、支持服务和评价反馈……

互联网技术发展，也催生了多样化的创业就业模式。例如，在商品市场领域，随着短视频、直播带货等网络营销行业的兴起，覆盖用户规模达到8亿以上，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长。在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的直播销售员，已受到广大企业和消费者青睐、认可。

信息技术发展，对网络信用及安全提出了新要求。区块链技术奠定了坚实的“信用”基础，信息安全攻防渗透测试和信息审核评估成为网络安全维护的关键环节。信息安全测试员、互联网信息审核员的工作将越来越重要。

据悉，人社部正在会同有关部门（单位）加快新职业的职业标准开发，规范从业者的从业行为，全面提升从业人员素质和技能，为技能人才队伍建设打下坚实基础。

(责编：李都也(实习生)、李栋)