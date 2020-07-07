民航局发出首份外航“熔断指令”

本报讯（记者 潘福达）民航局官网昨晚发布消息称，根据《民航局关于调整国际客运航班的通知》，民航局决定即日起暂停孟加拉优速航空公司达卡至广州BS325航班运行1周。这是民航局发布的第三份“熔断指令”，也是对外国航空公司的首份“熔断指令”。
6月28日，孟加拉优速航空公司达卡至广州BS325航班上，5名旅客新冠病毒核酸检测呈阳性，触发航班熔断条件。根据此前发布的《民航局关于调整国际客运航班的通知》有关规定，民航局决定对孟加拉优速航空公司实施航班熔断措施，自7月6日起，暂停优速航空达卡至广州BS325航班运行1周，并要求熔断的航班量不得用于其他航线。
此前，6月11日，南航CZ392孟加拉达卡至广州航班发现17位旅客新冠病毒核酸阳性，民航局决定对该航班采取熔断措施，自6月22日起，暂停该航班该航线运行4周，这是民航局开出的第一份“熔断指令”。7月1日，民航局发出第二份“熔断指令”，决定自7月6日起暂停四川航空埃及开罗至成都3U8392航班运行1周。
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