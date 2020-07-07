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股市成交额创近5年新高 牛市还是结构性反弹？

孙杰

2020年07月07日07:45  来源：北京日报
 

久违的“牛气冲天”情景终于再次上演——昨天，A股三大股指高开高走，在大金融板块的强力拉升下，沪指一连突破3200点和3300点关口，创下2018年3月以来的新高。两市成交额达1.5万亿元，创下近5年新高。超3000个股普涨，百股涨停再现，股民们也因此收到大大的红包。

资金跑步入场

A股市值一天涨3.4万亿元

“牛市”是眼下A股最火的字眼儿。截至当日收盘，沪指涨5.71%，报3332.88点；深指涨4.09%，报12941.72点；创业板指涨2.72%，报2529.49点。

沪指单日涨幅超5%，这样的情形2010年以来曾发生过4次，其中3次是在2015年，另有一次在去年2月。随着国内疫情得到控制和复工复产推进，股民们对今年下半年市场抱有期待，但最近数日股市表现，还是大大超出很多人的预期——沪指从突破3000点到站上3300点，仅仅用了4天时间。

急速升温的行情，吸引着增量资金跑步入场。这从数据上得到充分体现，半日成交额就超过9400亿元，全天成交额更是达到1.56万亿元的天量，创下近5年来新高。其中，沪市成交额为7242亿元，深市成交额为8419亿元。

增量资金入场带动盘面全线上攻。指数飙涨的同时，个股普遍飘红，赚钱效应喜人。截至收盘，两市3597只个股上涨，其中涨停个股达224只，仅有208只下跌。从市值看，A股市值当天上涨3.4万亿元，按1.6亿股民计算，人均大概赚2万多元。

统计数据还显示，当日收盘沪市股票总市值达41.37万亿元，深市总市值为29.58万亿元，二者合计70.95万亿元人民币，约合10.06万亿美元，这也创下2015年6月以来新高。目前，A股总市值仅次于美股的33.6万亿美元。

掀涨停潮

银行券商担当领涨先锋

作为牛市先锋，券商板块在昨天继续掀起涨停潮，强势领涨。有意思的是，尽管市场热传的中信证券和中信建投证券合并的消息一再被澄清“辟谣”，可市场似乎对此并不买账。截至收盘，券商股涨停数量多达20余家，中信证券涨停收盘，中信建投也逼近涨停。

就连股价长期波澜不惊的银行板块，昨天也迎来全线爆发。36只银行股中竟有23家涨停，29家涨幅超过9%，板块指数暴涨9.12%。业内人士分析，银行股最近大涨一方面是因为总体看疫情期间银行业绩仍较为可观，另一方面是因为前期下跌太多，上涨有估值修复的性质。不过，银行股“大象起舞”连续涨停的可能性并不大。

在近期A股行情走热的过程中，北向资金也积极涌入，最近几日的净买入额明显放量。数据显示，昨天北上资金再度净买入136.53亿元。当日，港交所披露的数据显示，沪深港通南向和北向交易同创纪录，沪股通及深股通单日成交总额达1727亿元人民币，港股通单日成交总额达602亿港元。

“怎么都登不上去”“看不到当日盈亏”……由于股民交易热情太火爆，甚至让券商交易系统感受到久违的压力，服务器都挤爆了。昨天早盘，多家券商APP就一度出现卡顿、无法登录、不能显示盈亏持仓等交易拥堵的现象。据股民反映，国泰君安、招商证券、安信证券、东吴证券等曾出现宕机情形。

结构性反弹

股民投资需理性

对这场突然而至的“牛市”，机构也纷纷发布最新的判断，多数认为在低估值板块估值修复带动下，7月A股有望迎来阶段性上行，而下半年牛市将从结构性机会扩散到轮涨，从指数看，3500点可期。

中信证券策略团队认为，低估值板块的补涨仍将持续1至2周，但涨速将放缓；预计三季度末，市场将开启一轮为期数月的趋势性上涨行情。海通证券策略团队表示，展望下半年，A股基本面逐步改善，市场将向上突破，牛市将从结构性机会扩散到轮涨。

国泰君安策略团队认为，当前市场行情仍以大市值龙头为主，A股的低估值补涨特征本质在于“无风险利率”的下行，促发的动力在于“银行理财预期收益率”降低，进一步强化“资金追逐资产”的现象。由此看好后市大盘突破3300点，静待3500点。

“资本市场活跃总体看是好事，但这并不意味着要一下子发高烧。”中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才认为，中国经济虽然经受住疫情的考验，表现出很强的韧性，但总体来看，目前基本面还不足以支撑轰轰烈烈的大牛市行情，目前只能说是资金驱动型的局部性、结构性短期反弹，或者说是反弹幅度有限的“小牛”。在这样的情况下，股市可能会有一个冲高，但高度将有限。也正因为股市缺乏基本面的支撑，也会强化市场的投机心态，中小股民更应该把风险放在第一位。他提醒，“对股民来说，还是应该要保持一份清醒，不要追涨杀跌。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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