又一游戏直播平台停摆 员工爆料已经“凉凉”

原标题：又一游戏直播平台停摆

本报讯（记者 袁璐）近日，触手直播官网以及APP均无法正常打开。有知情人士称，7月3日零时开始，触手服务器已关闭。

触手直播是暂时停服还是永久停服？截至发稿，触手直播方面未对此进行回复。记者注意到，早在5月底，触手直播的官方微博已经停止更新。比起一些平台的骤然倒下，触手直播停服其实早有迹可循。今年6月，触手直播资金链断裂的消息愈演愈烈。有触手员工在脉脉爆料，触手直播已经“凉凉”，老板在视频会议中要求全员离职拿本月工资，仅保留法务部门，或者员工可自己走仲裁通过法律途径解决问题。

在停服之前，触手直播已很久没有新的融资。按照2018年1月最后一轮融资的时间来计算，触手直播已差不多30个月没有新融资注入。而当初熊猫直播创始成员兼COO张菊元透露，熊猫直播因22个月没有新融资注入，最终弹尽粮绝。

业内人士分析，游戏直播市场竞争激烈，虎牙、斗鱼两强对峙下，留给其他平台的机会本来就已不多。游戏直播变现除了打赏外，还没有找到更有效的途径，如果没有融资，仅仅依靠游戏直播，小平台很难维持所需现金流。

(责编：李都也(实习生)、李栋)