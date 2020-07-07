“牛市”表与里：成交额放大 后市行情怎么看？

A股投资者沸腾了。7月6日，A股三大股指集体高开高走，其中上证综指轻松突破3300点，创两年多新高。“金融三剑客”券商、银行、保险再度成为了A股拉升的“主力军”，板块内个股掀起涨停潮。成交量方面，两市合计成交额突破1.5万亿元大关，创下近五年来新高。

【 大盘行情 】

成交额 五年来新高

一路高开高走之后，A股三大股指7月6日集体大幅收涨，其中上证综指收涨5.71%，站稳3300点。A股大涨之下，投资者交易热情高涨，两市成交额突破1.5万亿元。

交易行情显示，7月6日开盘，A股三大股指集体高开，上证综指轻松站上3200点，随后三大股指加速上攻，创业板指站上2500点。截至当日收盘，上证综指、深证成指、创业板指分别大涨5.71%、4.09%、2.72%，分别报收3332.88点、12941.72点、2529.49点。

成交量方面，7月6日A股投资氛围火爆，仅半个交易日两市成交额就超9000亿元。午后开盘，两市成交额达到万亿元，截至7月6日收盘，沪市成交额达7241.54亿元，深市成交额达8418.99亿元，两市合计成交额近1.57万亿元，创近五年新高。

成交额大涨的同时，场外资金亦在加仓A股，Wind数据显示，7月6日北向资金净流入136.53亿元，其中沪股通净流入51.01亿元，深股通净流入85.52亿元。经统计，今年以来北向资金已净流入1621.13亿元。

另外经Wind统计，截至7月3日收盘，A股上市公司（剔除退市股）总市值达73.93万亿元；7月6日无新股上市，截至当日收盘，A股上市公司总市值达77.8万亿元，突破10万亿美元。经计算，仅7月6日这一个交易日，A股上市公司总市值就暴增3.87万亿元。

个股 两市逾200股涨停

经统计，7月6日两市共计213股涨停，其中包含沪硅产业、聚辰股份两只科创板股票，逾3500股出现不同程度的上涨，仅200余股收跌，股市赚钱效应明显。

具体来看，7月6日A股市场共计有中金岭南、泰禾集团、圣莱达、常熟银行等213股涨停，而单日逾200股涨停的盛况在A股市场并不多见。就上述涨停股的行业分布来看，大多集中在银行、券商、房地产、电子、有色金属、医药生物等行业。

在上述涨停股中，不乏中芯国际影子股的身影。

东方财富数据显示，截至7月6日收盘，中芯国际13只影子股中，徕木股份、沪硅产业、聚辰股份、至纯科技、江丰电子、全志科技、上海新阳7股涨停，安集科技、中微公司、澜起科技分别大涨19.14%、16.8%、12.8%%，剩余韦尔股份、中环股份、汇顶科技分别收涨9.79%、9.21%、7.94%。

经统计，截至7月3日收盘，中芯国际13只影子股合计总市值达7559.86亿元；截至7月6日收盘，上述13股合计总市值达8504.22亿元，仅一个交易日，13股总市值暴增944.36亿元。据了解，中芯国际于7月7日正式启动申购。

此外，在7月6日的市场行情中，贵州茅台也引发了市场极大关注度，公司当日盘中大涨超4%，股价最高触及1616元/股。截至7月6日收盘，贵州茅台股价1600元/股，涨幅3.78%，总市值达2.01万亿元。

板块 大金融全面爆发

在7月6日的市场行情中，大金融板块再度成为了“主角”，券商、保险、银行轮番上阵“狂欢”，掀起涨停潮。

7月6日早盘阶段，券商板块处于领涨位置，盘中涨幅一度超9%，太平洋、中国银河、东方证券、国金证券、山西证券等逾20股涨停；保险板块亦涨幅居前，盘中涨幅一度逼近9%，西水股份、新华保险、中国人寿纷纷封上涨停板，中国太保、中国平安、中国人保则均大幅收涨。

中金策略发布的研报显示，从估值上看，券商板块在近期的大涨后估值已经有所抬升，但无论是绝对估值还是相对估值，相比历史区间并不极端。另外，相比其他老经济板块，这些板块估值不高，景气改善预期相对确定，但与此同时也应警惕外围冲击超预期、股价回调等风险因素。证券市场评论人布娜新对北京商报记者表示，近日转融通取消保证金提取比例限制，该消息利好券商两融业务，也在一定程度上刺激了券商股。

当日午后，银行板块进一步爆发，盘中涨幅突破9%，一举超过券商板块，在两市中处于领涨位置，其中郑州银行、张家港行、江苏银行、邮储银行、无锡银行、青农商行等逾20股掀起涨停潮，招商银行也在午后罕见封上涨停板，其余板块内个股均涨超5%。

截至7月6日收盘，保险、银行、券商板块涨幅均超9%。

除了大金融板块，免税概念、煤炭采选、有色金属、国产芯片、半导体等板块涨幅亦超5%。

大金融板块爆发下，中信证券、中国平安、东方财富成为了7月6日的“爆量”股。

数据显示，7月6日，中信证券、中国平安两股当日成交额均超200亿元，分别达249亿元、231亿元；其次，东方财富成交额超150亿元，达169亿元。纵观A股史上，单日成交额破200亿元的个股并不多见，两股成交额一起破200亿元的情形更是首次。

交易行情显示，7月6日开盘，中信证券高开3.94%，随后呈现震荡向上走势，早盘阶段公司交易氛围活跃，成交额一路上涨，轻松突破百亿元。在巨额买单下，临近午间收盘，大盘股中信证券封上涨停板。

午后开盘，中信证券交易氛围仍持续活跃，卖单砸盘下，公司涨停板开板，但随后再度封板。截至7月6日收盘，中信证券涨幅10.01%，收盘价31.54元/股，总市值突破4000亿元，达4077亿元。

实际上，在7月3日中信证券成交额就曾冲击200亿元，当日其成交额达199亿元，距离200亿元成交额仅一步之遥。如今，中信证券弥补7月3日遗憾，7月6日成交额轻松突破200亿元。

经Wind统计，截至目前，A股史上单日成交额破200亿元的个股仅逾20只，且大多数集中在2014-2015年的牛市当中。最近一只成交额达200亿元的“爆量”股系华夏幸福，数据显示，2017年4月12日，华夏幸福当日成交额达到224亿元。

另外，中国平安、东方财富7月6日分别收涨7.9%、8.77%，总市值分别达1.54万亿元、1999亿元。

【 走势解读 】

Q1 后市行情怎么看？

随着A股暴涨，不少机构看好后市行情。其中东北证券7月6日发布的研报显示，上证综指年内可上看3800点。

东北证券表示，以2020年3月23日美元流动性危机结束作为本轮全面牛市的起点，年内将演绎本轮第一阶段牛市，上证综指点位空间为4130点，年内可向上看3800点。

国泰君安则表示，当前A股的低估值补涨特征本质在于无风险利率的下行，促发的动力在于银行理财预期收益率降低，进一步强化资金追逐资产的现象。由此看好后市，突破3300点，静待3500点，进击券商和低估值有业绩的龙头股，先周期后消费、科技。

另外，中信建投发布研报显示，A股风格切换如期而至，金融周期持续占优2020年7月第一周，在券商和地产板块的带动下，A股呈现出了明显的风格切换。这个风格切换并未结束，而是会持续相当长一段时间。证券板块率先上涨20%，估值得到了一定程度的提升，但是在金融改革和资本市场做大做强的背景下，仍然具有上涨空间。保险板块在信用宽松和货币利率上行的背景下，投资机会仍然凸显。房地产行业估值水平仍然较低，但业绩会伴随着经济回升而提升。保险、券商、地产和银行仍然值得继续加配。

前海开源基金首席经济学家杨德龙则对北京商报记者表示，全面牛市不代表全部牛市，大盘上涨也并非意味着所有股票都会上涨，一些业绩优良的股票会上涨，绩差股和题材股依然无人问津，因此坚持价值投资、做好公司的股东至关重要。

Q2 与前几轮牛市有何不同？

随着“A股行情风向标”券商股的大涨，市场也嗅到了牛市的味道，当前牛市与前几轮有何不同无疑也引发投资者关注。

东北证券表示，A股历史上共经历过三次牛市，分别为2005年7月-2007年10月、2008年11月-2009年8月、2014年7月-2015年6月，宏观环境景气度保持平稳或处于上行阶段是牛市开启的一个必要条件。

第一轮牛市中，东北证券认为当时市场处于低通胀环境、流动性宽松，2003-2004年A股企业增速长期保持在30%以上；第二轮牛市中，“4万亿”计划带来极为宽松的流动性、股权分制改革启动。对于第三轮牛市，国盛策略认为，系“指数牛”，政策转向稳增长且伴随房地产大幅放松，居民资金直接入市与杠杆资金盛行。

国盛策略进而表示，通过流动性、政策、股市增量资金等多方面对比，现在和2014年底的“指数牛”仍有本质区别。一是风格角度，2014年底流动性处于“宽货币、宽信用”，而当前仍处于“宽货币，弱信用”；二是政策角度，2014年下半年起政策转向稳增长且伴随房地产大幅放松，而当前政策仍是底线思维且“房住不炒”定调不变；三是增量资金角度，2014年底居民资金直接入市与杠杆资金盛行，而当前是公募与外资等机构资金主导，更类似2013-2014年的“机构牛”。

杨德龙则认为，央行实施的低利率宽流动性的政策环境保持了较充裕的市场流动性，甚至出现了过剩，这是股市走强的基础，在低利率的环境之下更容易产生牛市；第二点是居民储蓄大转移，“房住不炒”的调控政策下，大量居民储蓄无法进入楼市，需要寻找新的出口，中国投资者除楼市外最主要的投资通道就是股市，因此大量居民通过买入基金来入市。即在房地产调控的背景下，大量居民储蓄会蜂拥入市，对A股市场的牛市有较好的推动作用。北京商报记者 董亮 马换换

(责编：李都也(实习生)、李栋)