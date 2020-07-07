原标题：警惕A股急涨过后的急跌风险

A股近期表现太过火爆，部分板块和个股短期涨幅巨大，但投资者需要注意的是，在牛市过程中，急涨急跌都容易出现，万万不可被急涨的大盘冲昏头脑，急涨急跌只是牛市初期的表现，中后期会慢慢步入慢牛状态。

近一段时间的上涨，主要是大盘蓝筹股带动，所以指数的飙升看着让人兴奋，股指期货也一改以往的颓势，直接由贴水打成了升水，一派大牛市的迹象。不过，指数短期急涨的背后，相关风险需要投资者注意，以券商等领头羊为代表的蓝筹股短期可能存在调整的需求。

蓝筹股的上涨和题材股的上涨不一样，蓝筹股的上涨依靠的是内在价值，虽然价值也有被挖掘的可能，但是却很难像一个题材那样具有巨大的想象空间。所以题材股在连续涨停之后还可能有资金继续追涨。但是蓝筹股则不同，虽然散户投资者在大涨之后还有可能继续追涨，但是如果蓝筹股的股价脱离了价值区间，不排除公募基金等大型投资者开始逢高减持股票，而且越涨就会减持越多，所以蓝筹股的牛市一定会是慢牛走势，而非连续的涨停。

对于券商、银行等本轮牛市的急先锋而言，市场基本已经达成了补涨的共识，从长期横向对比来看，相关板块个股的估值也仍在合理范围之内，并没有存在很大的溢价空间。但从短期纵向对比来看，不可否认的是以光大证券为代表的券商板块，短期面临着一定的回调压力。以光大证券为例，股价在近10个交易日里已经翻倍，如此涨幅无论对于个人投资者还是机构投资者而言，都有着很大的诱惑力，尤其是机构投资者，他们以稳健著称，随时可能根据市场的风向转变作出逢高减持的选择，而巨大的获利盘在短期如果集中抛售的话，将使得相关板块个股出现短期急跌的风险。

从另一个角度看，在近期股市的上涨过程中，医药股的走势并不理想，而疫情期间，医药股的确是投资者介入最深的板块，医药股的疲软，不排除是主力资金借机出逃，那么如果未来股市演化为二八行情，或者一九行情，那时多数散户投资者不仅不能从股市的上涨中赚到钱，相反还有可能出现投资亏损。

对于医药股板块来说，在目前这么好的走势中已经表现不佳，那么投资者有理由相信，未来它们的走势大概率会不如其他板块，持股的投资者不妨逢高换股，毕竟疫情总会过去，医药股的过高股价缺乏长期价值支撑。

当前的蓝筹股，具备很强的投资价值，但是过快地上涨可能会引发部分资金的出逃，从而引发调整走势，而调整的形式也是多种多样，有可能是强势横盘整理，也有可能是快速地下跌，如果出现多杀多的走势，不排除股市走出大阴线的行情，所以本栏认为，目前的点位投资者不宜盲目追高，可以等待股市调整充分后，选择质地优良的蓝筹股逢低吸纳。

长期的牛市和短期的风险并不矛盾。回看此前历次牛市期间，总伴随着急涨与急跌，牛市并不等于没有风险，更不等于股指不会回调，而且也不等于个股的普涨，投资者要踩对节奏、选对标的、坚定持股，才能享受牛市中收获的快乐，要不然很有可能是竹篮打水一场空。

(责编：李都也(实习生)、李栋)