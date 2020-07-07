银行股价狂欢热衷分红 赚股息VS买理财谁更靠谱

“分红季”到来，上市银行豪掷千金向股东集体派发“大礼包”，7月6日，银行股再次上演集体狂欢，23只银行股出现涨停。而银行股的飙升也让不少投资者欢呼雀跃，现阶段买银行股好还是买银行理财更好？分析人士建议，在流动性较为宽松的时候买银行股赚股息可能会比买银行理财更合适，但也要衡量准备持有银行股的时间周期。

7月6日，沪深两市成交额再次突破万亿大关，金融板块领涨两市，银行股上演集体狂欢。据wind数据显示，当日开盘，银行股全线飙升，截至收盘，36只银行股中，23只涨停。对后市表现，零壹研究院院长于百程指出，在A股上市公司中，银行股的市值很大，市盈率和市净率也基本处在各行业最低水平。但从长期看，估值会向盈利和增长因素靠拢。一位银行业观察人士也直言，银行股估值依旧处于历史低位，依旧具有较好的增长空间，投资价值良好。因此，预计银行股后续仍将保持稳健上行的走势，不断实现估值的修复。如果大涨行情继续，部分银行股可以摆脱“破净”的尴尬窘境。

此外，相比很多多年不分红的“铁公鸡”，银行股向来以分红、派息比例稳定著称。7月6日，北京商报记者根据Wind数据统计，接下来将有成都银行、招商银行、建设银行、农业银行、浙商银行、宁波银行、杭州银行、上海银行8家上市银行拟派发分红，大约合计1913.13亿元。

从行业情况来看，根据Wind数据显示，A股36家上市银行今年将全部实施分红，累计分红总额将达到4874.39亿元，较2018年增加661.8亿元，增幅为15.71%。

股息率是衡量股票是否具有投资价值的重要标尺之一，如果靠分红每年都能有5%的无风险收益，这样的股票你会不会买？据wind数据显示，36家银行股中，有多家银行股12个月股息率超过5%，包括江苏银行、南京银行、华夏银行、青岛银行、交通银行、北京银行等。

资深投融资专家许小恒介绍称，股息率是挑选收益型股票的重要参考标准，如果连续多年年度股息率超过一年期银行存款利率，则这只股票基本可以视为收益型股票，股息率越高越吸引人。

另一方面，银行股的飙升也让一些投资者看到了希望，那么在当前的市场环境下，买银行股好还是买银行理财更好呢？

在分析人士看来，这需要结合多方面因素综合判断。从理财产品收益率来看，自资管新规落地以来，银行理财收益率一直呈现下行态势。普益标准研究员王欣表示，6月17日召开的国务院常务会议明确指出，要进一步通过引导贷款利率和债券利率下行等一系列政策，推动金融系统全年向各类企业合理让利1.5万亿元，预示着下半年整体资金面将继续维持宽松，银行理财产品收益率或继续下行。

而从银行股价表现来看，虽然经历了7月6日的大涨，但仍有不少银行股年内以来呈下跌情形，例如，据wind数据显示，常熟银行年内跌幅为2.52%、青岛农商行年内跌幅为3.64%，因此在挑选银行股时，也需要综合股价表现判断。

整体来看，金乐函数分析师廖鹤凯建议，在流动性较宽松的时候买银行股赚股息可能会比买银行理财更合适，但投资者需考虑好是否准备长期持有银行股。从投资难易程度的角度来说，银行理财更适合非专业投资者，毕竟账面价格波动是股市的常态，多数投资者并没有足够的心理承受能力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)