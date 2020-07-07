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在岸离岸人民币汇率升破7.05关口 业内:下半年会保持稳定

程捷

2020年07月07日07:56  来源：北京青年报
 

　　本报讯（记者 程捷）7月6日，在岸、离岸人民币对美元汇率双双大幅拉升，分别升破7.05和7.04关口，日内涨幅均超过200点。其中，在岸人民币对美元汇率盘中最高升至7.0435，离岸人民币汇率最高升至7.0338。截至14点12分，在岸、离岸人民币对美元分别报7.0432、7.0402。

　　北京青年报记者了解到，目前国内外专业人士均对人民币充满信心，国际投资者对人民币的兴趣也日益增加。国际货币基金组织（IMF）上周二发布的“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据显示，一季度人民币外汇储备总额为0.22万亿美元，实现连续五个季度的增长。人民币在全球外汇储备中的占比也升至2.02%，创出新的历史高点。这充分反映出国际投资者对于人民币资产的日益青睐。

　　对于人民币汇率下半年的走势，专业人士普遍认为会保持基本稳定。方正证券研报认为，此前人民币汇率波动主要受国际收支失衡、美元需求大幅上涨所致。在国内疫情干扰减弱、全球避险情绪减弱、国际收支企稳的情形下，人民币汇率将保持稳定。

　　中行研究院报告认为，整体而言，下半年人民币对美元汇率将在双向波动中保持稳定，双向波动幅度预计较大。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定既面临有利因素，也面临不利的变化。

　　不过，中行报告同时提醒，中美经贸摩擦将是最大的不确定性变量，若摩擦进一步升级，将加大人民币走贬压力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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