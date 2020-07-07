外贸支持政策还将出台 中小微企业将被重点“关照”

原标题：中小微企业将被重点“关照”

近日，中小微企业和劳动密集型外贸企业受到政策聚焦。按照党中央、国务院部署，商务部在前期调研的基础上，正同相关部门抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措。在加大支持力度保住中小微企业和劳动密集型外贸企业方面，商务部将继续抓好已出台政策的落实，陆续出台相关政策。

中小微企业关乎大局

“相比规上企业，我们获得政策信息和支持更不容易，期待贷款、资金支持等政策可以惠及更多中小微企业。”今年3月，浙江一家不锈钢制品出口企业总经理张先生向国际商报记者表达了这样的期待。

中小微企业的期待正在得到回应。今年的政府工作报告明确，要尽力帮助企业特别是中小微企业、个体工商户渡过难关。

6月28日，国务院总理李克强在主持召开稳外贸工作座谈会时强调，要研究出台稳外贸稳外资的新措施，尤其要加大支持力度保住中小微企业和劳动密集型企业。

7月1日召开的国务院常务会议决定，着眼增强金融服务中小微企业能力，允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金。会议还通过了《保障中小企业款项支付条例（草案）》。

第四次全国经济普查结果显示，2018年年末，全国共有中小微企业法人单位1807万家，占全部规模企业法人单位的99.8%，吸纳就业人员占全部企业就业人员的比重为79.4%。而在中小微企业中，微型企业占比最高，为85.3%。

中山大学岭南学院经济学系教授林江在接受国际商报记者采访时分析，中小微企业和劳动密集型企业数量众多，是吸收就业的重要力量。这些企业抵抗风险的能力比较弱，疫情之下受到的冲击最大。因此，国家出手稳住中小微企业和劳动密集型企业不仅是保住市场主体的必然要求，也是保居民就业、稳住经济基本盘的必然选择。

新支持政策加快酝酿

可在线申请贷款，单户企业贷款规模在1000万元以内，实行优惠贷款利率，鼓励银行采取无还本续贷方式延长企业贷款期限……6月29日，福建省商务厅与相关部门联合印发《福建省商贸贷外贸贷实施暂行办法》，向中小微企业提供了商贸贷和外贸贷。

近年来，从中央到地方都在持续加大力度支持中小微企业和劳动密集型企业，今年以来实施力度更大。

今年3月，商务部会同中信保公司联合发布通知，明确提出对中小微外贸企业进一步降低保费的费率，允许合理缓交保费，缓解企业资金压力；3月和6月，中国人民银行等五部门两次下发通知，对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息；4月，国资委发布通知，积极减免经营用房租金，支持中小微企业和个体工商户发展；6月，人力资源和社会保障部等部门印发通知，规定中小微企业的三项社会保险费阶段性免征政策延长执行到12月底……

7月2日召开的国常会着重部署了两项举措：一是保中小微企业、民营企业生存发展，必须加大金融支持，发挥中小银行不可或缺的作用；二是出台保障中小企业款项支付的法规，维护其合法权益。在6月28日举行的稳外贸工作座谈会上，李克强指出，要按照保就业保民生保市场主体的要求，抓紧抓实抓好政府工作报告提出的各项助企纾困政策。同时，出口退税、融资支持、通关便利化改革、商务人员往来、外贸新业态新模式等具体措施都已重点列出，其中大量举措有望向中小微企业倾斜。

林江表示，中小微企业和劳动密集型企业数量较多，情况比大型企业更为复杂，因此政策的制定出台需要进行深入而广泛的调研。与此同时，政策的宣贯和落实非常重要，既要帮助企业降低用工、税费等成本，也要通过改革打造更优的营商环境，还要为企业提供更多的商机，多维度发力才能让政策产生更大的效果。

(责编：李都也(实习生)、李栋)