多个新兴经济体接连下调基准利率 降息能拉住下行的经济吗？

原标题：降息能拉住下行的经济吗？

新冠肺炎疫情仍未彻底止息，多国为刺激经济复苏推出了多轮货币宽松政策。近来，南非、巴西、印度等多个新兴经济体接连降息，此举能否拉住下行的经济？

提振经济的无奈之举

为应对疫情对经济带来的负面影响，巴西中央银行6月17日宣布将基准利率下调75个基点，从3%降至2.25%。自去年7月以来，巴西央行连续8次降息，利率水平创1999年以来的新低。巴西央行表示，此前几次降息已经发挥作用，当前必须采取强力的货币政策刺激措施。

5月22日，印度央行宣布将回购利率下调40个基点至4%。印度央行在一份声明中说，为防控疫情采取的封锁措施给经济活动带来严重影响，今年3月以来国内需求大幅萎缩，工业生产显著下滑，进出口受到严重冲击。印度央行3月27日曾紧急降息75个基点。

为释放更多流动性，供金融机构向家庭和企业提供贷款，南非央行5月21日宣布将基准利率下调50个基点至3.75%。这是南非央行今年第四次下调基准利率，加上本次，降息幅度达275个基点。

此前，土耳其央行也将7天回购利率由8.75%下调至8.25%。这是自去年7月以来，土耳其连续第九次下调这一关键利率。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平在接受国际商报记者采访时说，在当前疫情严峻和经济衰退形势之下，美国依然吸引着资本回流，而新兴经济体则面临着资本外逃的压力。从理论上讲，新兴经济体如果能够维持相对较高的利率，实际上更有利于稳住资本，避免资本过度外逃。但由于经济下行压力巨大、亟待提振，市场、企业和居民急需资金，一些新兴经济体只能跟随降息，期待能够在短期内对提振市场信心、稳定市场预期发挥一定作用。

事实上，今年以来，为应对疫情对经济的冲击，多国纷纷加码货币政策。多次出台货币宽松政策的美联储6月10日宣布，将维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，直至确信经济已经度过危机。欧洲央行6月初决定进一步扩大量化宽松，包括增加购债规模、延长购债时间，力求保障欧元区流动性，支持经济复苏。日本央行不久前宣布继续保持目前的货币政策宽松力度，并表示将密切关注疫情影响，如有必要将进一步推出宽松措施。

长远增长任重道远

疫情之下，经济活动收缩，外部需求减少，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资大幅萎缩，当前全球主要经济体均遭到严重冲击，新兴经济体同样损失惨重。

南非央行预测，南非国内生产总值今年将萎缩7%，是自2009年以来首次萎缩。巴西国家地理统计局发布的数据显示，今年第一季度巴西国内生产总值环比下跌1.5%，是2015年第二季度以来最大单季跌幅。而4月工业产值环比下跌18.8%，创下2002年有记录以来最大跌幅。

多个国际机构也对新兴经济体发展作出了看空预判：国际货币基金组织日前发布的《世界经济展望报告》预计，今年新兴市场和发展中经济体经济将萎缩3%，其中，巴西经济预计将下滑9.1%，印度经济也将萎缩4.5%。世界银行最新一期《全球经济展望》报告预计，今年新兴市场和发展中经济体经济经济将下滑2.5%，还称新兴市场及发展中经济体的脆弱性将被外来冲击放大。

新兴经济体已在重启经济，但疫情拖累了这一进程。张建平认为，在疫情的严峻挑战下，新兴经济体国内经济状况、宏观经济政策协调力度各不相同，仅靠降息只能暂缓市场压力，尚不足以稳住经济。短期内新兴经济体仍面临两大难题：一是解决有效控制疫情与推进复工复产、恢复经济之间的矛盾，二是货币政策和财政政策的综合运用与相机抉择。

张建平进一步分析，从中长期来看，最重要的是新兴经济体如何能够实现资本的有效配置、资金的高效使用，以及促使实体经济朝着有竞争力的、创新的方向发展。一语以概之：新兴经济体要努力实现经济增长质量提升、经济结构调整优化，尤其是要同步提升在国际和国内市场的竞争力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)