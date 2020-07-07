客运航班腹舱业务缺失 5月份全球航空货运市场降幅收窄

原标题：5月份全球航空货运市场降幅收窄

7月1日，国际航空运输协会（IATA）发布的全球航空货运数据显示，5月份航空货运市场降幅收窄。但由于大部分客机停运致腹舱业务缺失，运力仍无法满足需求。5月份，全球航空货运需求（按照货运吨公里计算）同比下降20.3%（国际市场下降21.5%），与4月份降幅（25.6%）相比有所改善。货运运力（按照可用货运吨公里计算）同比去年下降34.7%（国际市场下降32.2%），与4月份降幅（41.6%）相比略放缓。

受新冠肺炎疫情危机影响，大部分客机腹舱货运业务暂停，5月份，国际航空腹舱运力同比去年下降66.4%，略好于4月份比率（下降75.1%）。全货机使用率提高，运力增长25.2%，部分抵消了货机腹舱运力不足的影响。5月份，载货率（CLF）攀升10.4个百分点。与4月份涨幅（12.8个百分点）相比略有下降。大面积的客运航班停飞导致航空货运需求仍无法得到满足。

对此，国际航协理事长兼首席执行官亚历山大·德·朱尼亚克（Alexandre de Juniac）表示：“与2019年相比，航空货运需求降幅超过20%。随着大部分客机停飞，货运运力下降34.7%。供需差距表明，在飞机上找到一席之地将货物及时运往目的地市场仍是一项挑战。虽然目前看航空货运的前景比客运强劲，但未来充满不确定性。随着部分经济体重启，经济正从4月份的低点开始回暖，然而尚无法预测经济衰退持续的时间和深度。”

从区域看，5月份，所有地区的航空货运量均出现下降。欧洲和拉丁美洲航空公司货运量同比降幅最大，北美和非洲航空公司降幅较小，亚太和中东地区航空公司则略有下降。具体而言，欧洲航空公司5月份国际货运量下降29.7%，在所有地区中降幅最大，国际运力下降40.1%。拉美航空公司国际货运需求同比下降22.1%，与4月份降幅（40.7%）相比有显著改善，国际运力下降39.5%。北美航空公司5月份国际货运需求同比下降9.0%，是除非洲以外降幅最小的地区，国际运力下降了28%。非洲航空公司5月份的降幅是所有地区中最小的，持续回弹。非洲目前已连续15个月位居前两位，国际需求同比下降6.3%。亚非市场5月份表现尤为强劲，仅下跌0.4%，国际运力下降37.7%。

事实上，为增加货运运力，一些航空公司一直在积极采取相关措施。为持续支持斯里兰卡的出口产业并在疫情期间保持斯里兰卡和全球的经济联系，斯里兰卡航空公司已将宽体客机改装成专用货运飞机。经过货运改造的空客A330飞机已从6月25日开始运营，执飞远东和欧洲的主要目的地的货运航线。

“经过改造后的客机将达到共170立方米的货物运载力，总有效载荷将达到45吨。”斯里兰卡航空董事长Ashok Pathirage说：“通过对客机机舱进行改造，能将飞机运载能力，特别是机舱运载能力最大化，以满足斯里兰卡国内庞大的进出口货运需求，也能在全球航空客运业务因疫情影响成绩不佳的当下进一步为斯里兰卡航空创造营收。”

“全球客运需求降低导致全球市场范围内航空运力的下降，对全球的供需产业链造成了巨大影响。这次的客舱货改正为当前庞大的货运市场需求提供了新的动力。”据斯里兰卡货运业务负责人Chamara Ranasinghe介绍，目前，斯里兰卡航空运营往来欧洲、中东、澳大利亚、印度和远东地区20多个目的地的货运航班，以充分满足货运客户的需求。

(责编：李都也(实习生)、李栋)