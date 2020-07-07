艰难重启 印度经济复苏挑战巨大

在4月和5月长达2个月的为防止疫情扩散而采取严格管控措施之后，印度经济活动从6月开始缓慢重启。分析人士认为，印度经济复苏之路将是曲折和漫长的，可谓挑战巨大。
对进入下行通道的印度经济而言，疫情无疑又是一记重击。印度2019-2020财年（2019年4月至2020年3月）经济增速为4.2%，远低于上一财年6.1%的增速。受新冠肺炎疫情在全球蔓延影响，印度2019-2020财年第四季度经济增速仅为3.1%。
印度央行在5月份发布的一份声明中表示，为防止疫情扩散而采取的封锁措施导致印度经济活动受到严重影响，今年3月以来国内需求大幅萎缩，工业生产显著下滑，进出口受到严重冲击。
印度商工部的数据显示，印度5月份出口同比下跌36.5%，进口下跌51.1%。这已是印度出口连续第8个月下跌。4月份，印度出口暴跌60.3%，进口下跌58.7%。
印度央行最新进行的居民消费调查表明，印度消费者消费信心指数从3月份的85.6大幅下滑至63.7。对未来一年的消费信心指数也从3月份的115.2下跌至97.9。37.7%的调查者认为经济形势将进一步恶化，44.2%的调查者认为就业形势将进一步恶化。
从行业角度看，疫情严重冲击了一些行业原有的运行基础。以电影产业为例，受疫情影响，印度的影院仍处于封闭状态。印度《金融快报》最近刊登的一份报告显示，今年第一季度，印度电影产业将同比下滑29.1%。业内人士估计，第二季度票房基本为零。
分析人士指出，疫情不仅让印度经济深层次问题显现，还一定程度上让问题变得更为棘手。
国际评级机构惠誉表示，疫情已严重影响印度经济增长前景，印度公共债务也大幅飙升。印度为对冲疫情影响向金融体系注入的流动性，将影响印度银行的资产质量。此外，仍未解决的影子银行危机将是经济增长的隐患。
对印度经济来说，好消息是一些反映经济活动的指标正在恢复。印度财政部日前表示，发电量、燃料消费和货运量都在增长，数据的变化显示印度经济活力正在明显增强，而且在制造业、服务业、金融业和农业领域都有体现。
而坏消息是，印度新增新冠病毒感染人数现在仍以每天接近2万人的速度增加。有印度专家预计，印度疫情高峰可能将在11月份出现。这意味着印度经济难以快速反弹。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】