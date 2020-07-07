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艰难重启 印度经济复苏挑战巨大

张亚东

2020年07月07日08:02  来源：国际商报
 
原标题：艰难重启 印度经济复苏挑战巨大

　　在4月和5月长达2个月的为防止疫情扩散而采取严格管控措施之后，印度经济活动从6月开始缓慢重启。分析人士认为，印度经济复苏之路将是曲折和漫长的，可谓挑战巨大。

　　对进入下行通道的印度经济而言，疫情无疑又是一记重击。印度2019-2020财年（2019年4月至2020年3月）经济增速为4.2%，远低于上一财年6.1%的增速。受新冠肺炎疫情在全球蔓延影响，印度2019-2020财年第四季度经济增速仅为3.1%。

　　印度央行在5月份发布的一份声明中表示，为防止疫情扩散而采取的封锁措施导致印度经济活动受到严重影响，今年3月以来国内需求大幅萎缩，工业生产显著下滑，进出口受到严重冲击。

　　印度商工部的数据显示，印度5月份出口同比下跌36.5%，进口下跌51.1%。这已是印度出口连续第8个月下跌。4月份，印度出口暴跌60.3%，进口下跌58.7%。

　　印度央行最新进行的居民消费调查表明，印度消费者消费信心指数从3月份的85.6大幅下滑至63.7。对未来一年的消费信心指数也从3月份的115.2下跌至97.9。37.7%的调查者认为经济形势将进一步恶化，44.2%的调查者认为就业形势将进一步恶化。

　　从行业角度看，疫情严重冲击了一些行业原有的运行基础。以电影产业为例，受疫情影响，印度的影院仍处于封闭状态。印度《金融快报》最近刊登的一份报告显示，今年第一季度，印度电影产业将同比下滑29.1%。业内人士估计，第二季度票房基本为零。

　　分析人士指出，疫情不仅让印度经济深层次问题显现，还一定程度上让问题变得更为棘手。

　　国际评级机构惠誉表示，疫情已严重影响印度经济增长前景，印度公共债务也大幅飙升。印度为对冲疫情影响向金融体系注入的流动性，将影响印度银行的资产质量。此外，仍未解决的影子银行危机将是经济增长的隐患。

　　对印度经济来说，好消息是一些反映经济活动的指标正在恢复。印度财政部日前表示，发电量、燃料消费和货运量都在增长，数据的变化显示印度经济活力正在明显增强，而且在制造业、服务业、金融业和农业领域都有体现。

　　而坏消息是，印度新增新冠病毒感染人数现在仍以每天接近2万人的速度增加。有印度专家预计，印度疫情高峰可能将在11月份出现。这意味着印度经济难以快速反弹。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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