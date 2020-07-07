"以卡养卡"加速个人杠杆上升 别把信用卡的"好经"念歪

据报道，有些消费者过度依赖信用卡透支消费，甚至陷入“以贷还贷”“以卡养卡”的境况；还有些消费者将信用卡借款违规用于房地产等非消费领域，放大资金杠杆，容易导致个人或家庭财务不可持续，也致使金融机构风险累积。
网民认为，消费者应当正确认识信用卡功能，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，发挥好信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用，防止因为过度消费而影响日常生活。
网民表示，信用卡在促进居民消费、方便居民生活方面发挥了重要作用，但一些用户将“好经”念歪了。网民“尹振涛”表示，近年来，一些年轻人群体借助“以卡养卡”的方式，通过办理各种机构的信用卡来交替还钱，这样不仅会加速个人杠杆的上升，还会增加违约风险的概率。
“过度透支涉及违约风险，利用信用卡套现则是另一大消费误区。”网民“经济人”表示，不少信用卡持卡人，将信用卡套现资金用于购房炒股，这违背了银行发放信用卡的初衷，更会导致监管统计信息失效，产生过度授信，造成贷款市场不合理膨胀，如果不加以控制甚至会引发金融风险。
还有网民认为，解决信用卡过度透支和套现问题，除了要完善相关法律体系以及收单规范等全方位的防范综合治理工程外，更重要的是利用现代金融科技，加大信用卡监管的执行力度。
网民“赵亚蕊”建议，借助金融科技手段和大数据加强消费贷和信用卡业务的风险管控，全面贯穿贷前、贷中、贷后进行全程风险控制。比如贷前进行反欺诈等信贷审核，贷中利用大数据技术进行信用行为跟踪、信用风险预警等措施来进行用户行为跟踪，贷后利用智能催收等手段提高催收还款效果等。（记者 明航 整理）
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