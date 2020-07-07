商务部等八部门联合部署 推动家政服务消费加快回补

7月6日，商务部、发展改革委、民政部等八部门联合发布《关于加快家政服务业信用体系建设 有序推动家政服务企业复工营业的通知》（简称《通知》）指出，各地相关部门要加强横向协作、纵向联动，加快推进家政服务业信用体系建设，有序推动家政服务企业复工营业，保居民就业、保基本民生、保市场主体，推动家政服务消费加快回补。
《通知》指出，要强化信用平台应用。商务部拟正式启用“家政服务信用信息平台”（简称“信用平台”）。各地商务主管部门要强化信用信息应用，主动公布登录信用平台的家政服务企业名单，引导消费者积极使用信用平台“家政信用查”手机App或国务院客户端小程序家政服务员信用信息查询服务。
在支持家政服务员返岗复工方面，《通知》指出，一方面支持家政服务员进社区，在做好疫情防控基础上，低风险地区要支持家政服务员在其服务对象向社区组织报备后，凭相关健康证明进入社区，并自觉接受出入登记和体温检测，不得再设置超出社区防控要求的措施；另一方面，支持家政服务员健康上门服务，各地商务主管部门要指导家政服务企业加强家政服务员健康管理，做好个人安全防护。
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