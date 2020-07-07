在岸离岸人民币日内升值数百点 人民币资产渐成避风港

伴随股市飘红，汇市也出现大幅反弹。尽管7月6日人民币对美元汇率中间价报7.0663，较前一交易日调低25个基点，但更多反应国际投资者预期的在岸、离岸人民币对美元汇率当日大幅拉升，其中，离岸人民币汇率一度升至7.0275，日内涨幅接近400点，在岸人民币最终收报7.0330，较上一交易日升值350点，创4月份以来新高。

近期美元持续杀跌，人民币则处于相对坚挺的状态。“人民币汇率走强主要是受国内基本面稳固、美元弱势、外资持续流入及市场预期稳定等四方面因素支持。”光大银行金融市场部分析师周茂华表示，目前国内疫情防控成果不断巩固，相关支持政策及时跟进，生产生活有序恢复，社会经济在全球范围内率先复苏，由于欧美多地先后解封复产，投资者对全球经济复苏的预期舒缓了美元避险需求。

从今年上半年整体来看，人民币汇率保持稳定，双向浮动弹性提升，应对外部冲击的能力持续增强。虽然上半年人民币对美元汇率中间价贬值了1.5%，但从指数角度看，人民币对CFETS货币篮指数和美元指数分别升值了0.6%与1.0%。

对于人民币汇率下半年的走势预期，专业人士普遍认为会保持基本稳定。方正证券研报认为，此前人民币汇率波动主要受国际收支失衡、美元需求大幅上涨所致。在国内疫情干扰减弱、全球避险情绪减弱、国际收支企稳情形下，人民币汇率将保持稳定。兴业研究同样认为，虽然外部因素可能对汇市情绪造成冲击，但人民币内生的贬值压力不强。汇率对货币政策的掣肘有限，在经济复苏仍然面临挑战的环境下，人民币汇率可能继续保持弹性，充当宏观经济的稳定器。

值得注意的是，伴随人民币汇率走势渐稳，且中外利差保持高位，人民币资产正逐步成为全球资产“避风港”。国际货币基金组织（IMF）最新公布的数据显示，今年一季度，人民币在全球外汇储备资产中的占比升至2.02%，创历史新高。

中国银行研究院研究员王有鑫认为，在全球普遍宽松、实施负利率和零利率的情况下，中国依然拥有难得的正收益空间，且随着人民币资产吸引力提升，跨境资本流入会持续增加，这将进一步支撑人民币汇率走强。

(责编：李都也(实习生)、李栋)