避险需求居高不下 美国国债收益率恐难显著回升

受新冠疫情影响，投资者避险需求急剧升温，美国10年期国债收益率持续在低位徘徊。分析人士认为，在疫情形势尚未明朗之前，市场避险需求将持续居高不下，加之美联储量化宽松等政策影响，预计近期美国国债收益率或将继续处于低位，短期内恐难回升。

美国劳工部2日公布的数据显示，6月份美国非农部门新增就业岗位480万个，高于市场预期的300万个。非农就业数据连续两个月显著超预期一度推动当天美国10年期国债收益率升至0.71%上方，但市场对失业形势和疫情反弹的担忧很快令该收益率回落至0.67%。

美国经济政策研究所高级经济学家兼政策研究主任海迪·希尔霍尔茨表示，鉴于过去几周美国疫情反弹、企业再次关闭和美国政府提供的额外失业救济金将于7月底到期，6月份非农就业数据好于预期很可能只是“暴风雨前的短暂喘息”。

美国联邦储备委员会日前公布的6月货币政策会议纪要显示，美联储官员担心疫情反弹将扰乱经济复苏，引发新一轮失业潮和更严重的经济低迷。

美联储在6月上旬召开的货币政策会议结束后宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间。美联储决策机构公开市场委员会成员一致认为，今明两年联邦基金利率目标区间将维持在这一超低水平。

宏观经济研究机构MRB合伙公司表示，美联储在今后数月仍将致力于为经济复苏提供支持，美联储释放的信号暗示国债收益率在未来6至12个月或将依然处于低位。

美国银行全球研究部债券分析师拉尔夫·阿克塞尔预计，美国10年期国债收益率将在第三季度处于0.6%的平均水平，如果美联储不实施特殊控制措施，第四季度收益率预计将回升至1%，2021年第一季度回升至1.25%。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔表示，由于各国为应对疫情采取刺激措施，未来全球资产负债程度将增加。

黑费尔预计，央行将继续压低低风险资产的回报率，导致国债收益率或将在更长时间处于低位。虽然高质量债券依然是投资组合的重要部分，但投资者会更多考虑将其他风险更高的资产纳入投资组合。

(责编：李都也(实习生)、李栋)