新华社北京7月6日电 题：一年宽带费1万多元！ “提速降费”谁在“卡脖子”？

新华社“新华视点”记者关桂峰、刘桃熊

通过正规营业厅办理家庭宽带，300兆带宽网络每年只需1000多元；但在写字楼网络中心只能办理企业专线，10兆带宽每年就要1万多元……

宽带服务“提速降费”是近年来从中央到地方一直强调并努力的方向。“宽带和专线平均资费降低15%。”2020年的全国两会上，政府工作报告作出如上表述。

但是，“新华视点”记者近期调查发现，部分工业园区、商业楼宇的宽带“终端价格”实际并未下降，物业、代理商成了“提速降费”的“肠梗阻”。

宽带垄断：一年宽带费1万多元

在北京市国投财富广场租房办公的王先生近日向记者反映，在联系联通、移动公司报装宽带时被告知，在该写字楼无法安装，原因是无法铺设设备。他咨询负责该写字楼网络接入的网络中心后得知，安装企业专线的带宽10兆起步，一年近2万元。“联通公司的套餐100兆带宽一年也就2000多元。”王先生说，据他了解，一些租户嫌价格高，选择使用无线网卡的路由器。

记者电话询问了该写字楼的网络中心，得到的答复是，租户只能选择其企业专线，无法选择联通公司等运营商的套餐，原因是没有设备；但是在电话里不报价，需现场询问价格。

记者调查发现，一些工业园区或者商业楼宇往往只有一家代理商提供网络服务；有的尽管有几家运营商提供服务，但只有一家代理商，企业只能从代理商那里购买高价服务。

石家庄润江慧谷大厦的宽带业务由一家名为利卓网络的服务商提供。“用它的网络，20兆带宽一年6000元，而且网速特别慢，连日常网银支付都满足不了。”润江慧谷大厦里一家企业的工作人员称，他们想直接办理联通的宽带，但遭到物业和利卓网络的层层阻挠。记者联系利卓网络，工作人员称20兆的专线一年20400元，依照她的权限可以在此基础上打六折；50兆的专线一年40800元，可以在此基础上打五折。

在黑猫投诉、聚投诉等网络投诉平台，也有不少宽带垄断方面的投诉。

上海某高科技园区一位企业用户曾投诉称，物业联合某企业垄断宽带业务，乱收线路维护费和管道占用费，一根宽带或者光缆，管道占用费要2000元；如果自己找运营商申请，就需要加收每年20000元的线路维护费。“很多企业因为业务需要，就忍气吞声，而且打12345投诉都不能解决。”

还有企业向记者反映，物业称所在楼层宽带端口不够，需要从楼上接下来，一个端口费就要2000多元；但是这一层其实有端口，有可能只是找借口额外收钱。

顽疾难治：宽带接入猫腻多

2018年12月，工业和信息化部表示，将在全国范围内开展为期一年的商务楼宇宽带垄断专项整治工作，要求基础电信企业等不得与房地产开发企业、物业管理公司等达成任何形式排他性协议或约定，保障各企业平等接入、用户自由选择的权利。

整治之后，为何宽带垄断问题仍然难以根治？

“所有的宽带线路进入企业用户都要通过楼宇的管道，物业只要不愿意让一家服务商进入楼宇，可以用若干种方法来设置障碍。”长期关注该问题的北京雷腾律师事务所律师滕立章说。

——建设初期就签订排他协议。在石家庄，部分写字楼建设方在建设初期就选定一家电信运营商作为独家合作伙伴参与写字楼电信基础设施建设，签订排他协议。石家庄市金石工业园内有200多家企业，其中一家网络公司作为联通代理商垄断了园区内的宽带业务，想要办理其他运营商的宽带比较困难。

——物业巧立名目向网络接入服务商、企业用户收取费用。比如，有的物业会向网络接入服务商收取入场费、弱电管井占用费、施工监管费等；有的物业在新的企业用户入驻时，以通信网络不全为由，让该企业用户重新“走”一遍线路，并且指定相关公司施工，收取一笔施工费用。

——验收以及后续环节监管不到位。一些建筑项目竣工时，主管部门验收时并未对宽带接入问题进行严格检查，对宽带接入中的违规行为查处力度不大。

“对于宽带接入问题，多地通信管理部门及住房建设管理部门作为监管方都发布了规范性文件。上述这些做法违反了宽带接入的相关管理规定，未能保障各企业平等接入、用户自由选择的权利。”滕立章说。

如何解决“卡脖子”问题？

“受疫情影响，我们生存压力很大，一些业务没法顺利开展。不希望高额的宽带费用成为压垮我们的最后一根稻草。”润江慧谷大厦里一家企业负责人呼吁，希望有多家可供选择的电信业务经营者，尽快打通“提速降费”的“最后100米”，让中小企业真正享受到“提速降费”的红利。

采访中，多家企业相关负责人表示，为企业纾困政策需要落实落细，期盼规范商务楼宇宽带接入服务，保障用户合法权益，为中小企业减轻负担。

独立电信分析师付亮认为，为打破宽带垄断，写字楼里至少要有三家以上电信服务商同时提供服务，其中至少要有一家是移动、电信、联通等基础运营商。行业主管部门和市场监管部门应加强日常监督检查，发现垄断行为或者恶意提价行为，要采取相应的处罚措施。

“如果基础电信运营商利用自己的市场支配地位，要求物业与自己签订排他性的协议，是涉嫌违反反垄断法的。”滕立章说。

记者查阅多地宽带接入方面的相关管理规定，其中对房地产开发企业和物业服务企业提出了相应要求，比如不能与电信运营代理企业、基础电信运营企业签订任何垄断或排他性质的协议，应当将接入基础电信运营企业的有关信息在楼宇内显著位置公示等等；也明确了通信管理部门、住房城乡建设部门及市场监督管理部门的各自职责。

滕立章认为，解决“提速降费”被物业“卡脖子”问题，应确保物业向用户提供完善的网络接入配套设施，禁止物业向用户收取与网络接入相关的各类费用，禁止物业收取入场费等费用；物业还应当及时公示楼宇的网络接入商及收费标准，相关标准应作为房屋买卖或租赁合同的附件内容。

河北省通信管理局相关负责人表示，将继续加大市场监管力度，打击扰乱电信市场经营的违法违规行为，建议运营商不断完善中小企业客户宽带接入产品体系。

(责编：李都也(实习生)、李栋)