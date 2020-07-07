世界遗产（良渚古城遗址）金银纪念币在杭州发行

浙江杭州良渚古城遗址申遗成功一周年之际，世界遗产(良渚古城遗址)金银纪念币发行活动6日在良渚古城遗址公园举行。

世界遗产系列金银纪念币于2003年开始发行，此前已发行了武陵源、武当山、登封“天地之中”、黄山、杭州西湖、大足石刻、曲阜“三孔”、平遥古城共8个世界遗产题材。

2019年12月，世界遗产(良渚古城遗址)金银纪念币项目经中国人民银行正式立项，定于2020年7月6日良渚古城遗址申遗成功一周年之际发行。

据悉，该套纪念币共发行3枚，其中金币1枚，银币2枚，均为中华人民共和国法定货币。纪念币正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。背面图案共3幅，均刊“世界遗产·良渚古城遗址”字样及面额。

其中，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，直径22毫米，面额100元人民币，最大发行量10000枚，背面图案为良渚古城遗址出土器物玉琮及其纹饰等组合设计。

500克圆形银质纪念币为精制币，含纯银500克，直径90毫米，面额150元，最大发行量3000枚，背面图案为良渚文化神人兽面纹造型。

30克圆形银质纪念币为精制币，含纯银30克，直径40毫米，面额10元，最大发行量20000枚，背面图案为良渚古城及外围水利系统遗址、出土玉三叉形器等组合设计。

杭州市副市长缪承潮表示，要以此次金银纪念币发行为契机，坚持创新性转化、创造性发展，不断探索实践“文化+”跨界合作，进一步擦亮良渚古城遗址这张世界级文化金名片。

值得关注的是，本次世界遗产（良渚古城遗址）金银纪念币项目得到了中国人民银行总行和中国金币总公司的大力支持，从项目立项、开发、设计以及宣传、销售等各个环节无不渗透着对良渚古城遗址和良渚文化的热爱和关心。活动现场，中国金币深圳经销中心总经理陈春余代表中国金币总公司向良渚博物院热情捐赠了金银纪念币一套，良渚博物院郑重回赠了“捐赠证书”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)