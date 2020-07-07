券商线上开户排大队 融资客快速进场

证券时报记者 许孝如 张婷婷

“正在等待坐席受理，请稍候，您当前排在第474位，需要等待约56分钟。”有券商人士向证券时报记者确认了坊间流传的线上开户截图的真实性。昨日，沪指创下5年新高，各大券商的股票开户业务再次火爆。

记者获悉，一家龙头券商7月6日开户数量约是上周日均开户数的2倍，加上周末累积的需求，6日当天新增开户数约为上周的3到4倍。北京一家头部券商6日开户数较上周五(7月3日)翻倍。

临柜开通两融、科创板、创业板的客户数量也较往日有所增多，营业部人士称“明显比之前忙”。但是，多家券商人士也表示，现在投资者绝大部分都通过线上渠道开通资金账户，临柜挤挤攘攘的情况并不多见。

证券时报记者昨日走访广发证券深圳彩田路营业部，现场只有几个客户办理业务。该营业部总经理邱立宇表示，近期营业部的开户情况整体不错。“除了两融业务开户和期权开户需要临柜以外，目前投资者股票开户和办理业务基本都在线上完成。”

同时，多家券商表示保证金规模较此前明显增加。新时代证券经纪业务负责人表示，这两天每天新开户数比6月日均开户数增加50%左右，保证金规模比6月日均规模增加20%。

据记者了解，由于近期市场赚钱效应显著，不少投资者纷纷借券商两融加杠杆。有营业部总经理告诉记者，由于两融业务需要提前预约现场办理，昨日咨询两融业务和临柜开通两融的投资者明显增多。

数据显示，截至7月3日，沪深两市两融余额合计12028.68亿元，较前一交易日增加125.52亿元。两融突破1.2万亿大关，创2016年以来新高。其中，融资余额11668亿元，较一个月前增长近1000亿元。

据记者了解，多家头部券商的两融利率已下调至6%，部分券商甚至调低至5.8%，目前两融业务的杠杆不超过一倍，在行情刺激下近期部分客户快速上杠杆。有私募告诉记者，上周他们旗下可以上两融的产品都加了0.7倍的杠杆。

“我们还是希望市场能够走出长牛，暴涨暴跌对客户伤害太大了，对行业的发展也不利。”邱立宇说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)