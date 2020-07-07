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屈臣氏出“巴荔水”？公司辟谣：与生产企业无关联无合作

贾玉静

2020年07月07日09:18  来源：中国网
 

　　中国网财经7月6日讯(记者 贾玉静)今日，广州屈臣氏食品饮料有限公司(以下简称“屈臣氏食品饮料”)发布《关于屈臣氏饮料(天津)有限公司并非我司关联企业的声明》。

　　声明中称，市场流通的“巴荔”苏打气泡水，并非屈臣氏食品饮料生产、销售或授权的产品；该产品上标识的“屈臣氏饮料(天津)有限公司”并非屈臣氏食品饮料关联企业，屈臣氏食品饮料从未委托过该公司生产或销售屈臣氏产品，亦从未授权其使用屈臣氏商号或商标“屈臣氏”从事任何生产或营销活动；该产品生产商“中山市海心调味食品有限公司”与屈臣氏食品饮料从未有任何合作关系，亦非屈臣氏食品饮料关联企业。

　　屈臣氏食品饮料表示，“屈臣氏”是关联公司依法申请的注册商标，屈臣氏食品饮料享有此商标的使用权。“对于任何以“屈臣氏”品牌名义冒充公司产品的不法企业和个人,我司将依法采取一切必要之法律行动追究其法律责任。”

　　公开资料显示，屈臣氏集团1994年在广州设厂，并成立广州屈臣氏食品饮料有限公司。目前，屈臣氏饮料产品包括饮用水、花物饮料、苏打汽水系列、菓汁先生冷冻果汁、沙示汽水、新奇士果汁及汽水等。

　　而屈臣氏饮料(天津)有限公司2019年4月刚刚成立，注册资本1000万元，张洋中担任法人及股东，持股比例100%，经营范围包括食品、日用品、办公用品、体育用品销售。

　　中国网财经记者梳理发现，早在2019年10月，就有网友在社交平台“吐槽”巴荔水，形容其为“包装抄袭元气森林，名字抄袭巴黎水，公司不是真正屈臣氏，山寨感满满的饮料”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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