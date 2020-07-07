屈臣氏出“巴荔水”？公司辟谣：与生产企业无关联无合作

中国网财经7月6日讯(记者 贾玉静)今日，广州屈臣氏食品饮料有限公司(以下简称“屈臣氏食品饮料”)发布《关于屈臣氏饮料(天津)有限公司并非我司关联企业的声明》。
声明中称，市场流通的“巴荔”苏打气泡水，并非屈臣氏食品饮料生产、销售或授权的产品；该产品上标识的“屈臣氏饮料(天津)有限公司”并非屈臣氏食品饮料关联企业，屈臣氏食品饮料从未委托过该公司生产或销售屈臣氏产品，亦从未授权其使用屈臣氏商号或商标“屈臣氏”从事任何生产或营销活动；该产品生产商“中山市海心调味食品有限公司”与屈臣氏食品饮料从未有任何合作关系，亦非屈臣氏食品饮料关联企业。
屈臣氏食品饮料表示，“屈臣氏”是关联公司依法申请的注册商标，屈臣氏食品饮料享有此商标的使用权。“对于任何以“屈臣氏”品牌名义冒充公司产品的不法企业和个人,我司将依法采取一切必要之法律行动追究其法律责任。”
公开资料显示，屈臣氏集团1994年在广州设厂，并成立广州屈臣氏食品饮料有限公司。目前，屈臣氏饮料产品包括饮用水、花物饮料、苏打汽水系列、菓汁先生冷冻果汁、沙示汽水、新奇士果汁及汽水等。
而屈臣氏饮料(天津)有限公司2019年4月刚刚成立，注册资本1000万元，张洋中担任法人及股东，持股比例100%，经营范围包括食品、日用品、办公用品、体育用品销售。
中国网财经记者梳理发现，早在2019年10月，就有网友在社交平台“吐槽”巴荔水，形容其为“包装抄袭元气森林，名字抄袭巴黎水，公司不是真正屈臣氏，山寨感满满的饮料”。
过会率达92.94% A股IPO“期中”成绩出炉 2020年过半，A股上半年IPO审核情况也随之出炉。北京商报记者根据Wind统计发现，截至6月28日，今年上半年证监会共审核85家次企业的IPO申请（不包括科创板，下同），其中，79家企业IPO获得通过，IPO通过率为92.94%，相较…【详细】
端午假期多项数据亮眼 消费复苏态势加快 全国累计接待国内游客4880.9万人次，累计实现国内旅游收入122.8亿元；全国铁路、道路、水路、民航预计累计发送旅客总量7878.6万人次，日均2626.2万人次；高速公路总流量预计达9268.97万辆；邮政快递全行业共揽收快递包裹6…【详细】
疫情反弹 美国多州经济重启“急刹车” 由于新冠肺炎新增确诊人数连日创出新高，美国多州被迫“急刹车”，不再继续推进经济重启计划，这让刚刚重启的美国经济复苏之路又蒙上了一层阴影。 多州暂停进一步经济重启 近期，美国疫情出现持续反弹，从本月中旬起，日新增病例数从两…【详细】
南航接收首架ARJ21飞机 未来将在大兴机场运营 人民网北京6月29日电 （记者乔雪峰） 6月28日12时23分，一架编号为B-605W的ARJ21飞机从上海浦东国际机场起飞，标志着中国商飞向南航交付首架ARJ21飞机。预计到2024年，南航ARJ21机队规模将达到35架。 “南方AR…【详细】