淳肌新电商会员疑似“爆雷”：奖金制度涉嫌传销 运营商发布“清产确权”公告

中国网财经7月6日讯(记者 乔漪)近日，一化妆品代理app“淳肌新电商”因无法提现遭大量用户投诉，引发媒体关注。据报道，早在今年4月，就有淳肌新电商会员反映该平台无法提现，彼时，公司董事长李应坤曾回应“系统升级遇到障碍，6月底前恢复。”

然而截至目前，李应坤并未兑现其“恢复运营”的承诺，且淳肌新电商大多数会员群遭到解散。

据介绍，淳肌新电商是北海黑珍珠海洋生物科技有限公司(以下简称“北海黑珍珠”)专门为旗下护肤产品推出的面膜购物、护肤品代理的app，该平台由北海果果信息技术有限公司运营,用户完成注册并购买礼包后可成为“果粉”，并获得代理推广权利，以后推荐他人加入可获相应奖励，并享受团队分红。

会员提现遇阻 运营商发布“清产确权”公告

据上述会员描述，加入淳肌新电商成为会员后，在平台购买商品，平台会在发货后半个月，把购物款返还会员，同时会员还能获得奖金：“相当于免费获得护肤品，还能赚取现金。”

然而今年4月，淳肌新电商即发生提现困难，对此，北海黑珍珠董事长李应坤4月21日发布视频称，公司在产品升级、系统升级中出现了一些问题，将在4月底前完成修复。此外，李应坤表示将把公司打造成为拥有100万会员、1000家线下实体店的上市公司。

两个月后，系统并未完成升级。6月8日，淳肌新电商运营中心在“关于2.0系统延迟更新的公告”中称，因为系统是自主知识产权全部原始代码开发，同时涉及到新旧系统的数据映射与切换，无论技术还是工作量都比较大。加之开发期间遇上肆虐疫情，导致开发人员不能集中，开发沟通难度加大，预计在6月底基本处理完毕正式更新上线。

临近月末，等待提现的淳肌新电商会员没等来新系统上线，却收到一则“清产确权”公告。

6月24日，淳肌新电商运营方北海果果信息技术有限公司在平台发布公告称，在公司新旧系统转换过程中，公司发现部分会员违反诚实信用原则，开设多个小号获取不正当收益，偏离了公司的促销初衷和市场发展规划，给公司造成严重的经济损失。同时公司近期正进行品牌战略重组，基于维护平台交易秩序及安全的需要，保障其他合法守信会员的利益，公司决定即日起停止批零促销业务，并委托专业人员及律师团队进场进行账务清产核资与确权。

与此同时，大量淳肌新电商的会员向多家媒体投诉称，淳肌新电商自新系统上线以来，几乎没人提现到账。

制度被疑传销 欲获推广权利需先购“大礼包”

天眼查显示，北海黑珍珠海洋生物科技有限公司成立于1995年，注册资本2000万元，李应坤担任法人及股东，经营范围包括化妆品生产及销售自产产品、洗涤用品的生产销售等。2007至2018年间，该公司曾9次被北海市海城区人民法院、南宁市西乡塘区人民法院列为被执行人；2018年6月，该公司又因未取得施工许可证擅自施工被北海市住房和城乡建设局予以行政处罚。

据媒体报道，此前，北海黑珍珠是一家替直销公司供货的企业，2019年7月，该公司启动“淳肌”品牌的新电商零售活动，通过自建平台“淳肌新电商”招募会员并推广销售该品牌化妆品。

在最初版本的奖金制度中，用户需先购买大礼包成为果粉(即会员)，才能获得推广的权利，推广他人加入就可以获得相应的奖励，并享受团队的分红。购买了礼包后，会员就有资格购买零售区的产品，例如零售区一个产品1000元，购买后可以获得两张批发劵，有了批发劵就有资格购买批发区的产品。

而近期推出的1.2版本奖金制度中，淳肌新电商设置了两档加盟门槛，分别是499元和2999元。

购买499元的果粉大礼包可以获赠价值899元的大礼包：包括499购物券(可抵现金购物);自购产品78折(抵扣22%购物券);享受推荐资格与奖励(见奖金制度);享有1000元常规秒杀资格五项权益；

购买2999元礼包则可以获赠价值3999元的大礼包：包括2999购物券(可抵现金购物)；自购产品78折(抵扣22%购物券)；享受推荐资格与奖励；享有1000元常规秒杀资格以及2999加速包一次(2倍收益出局)六项权益。

此外，淳肌新电商还设有推荐奖、店铺奖、绩效奖、区域奖、特殊奖五大奖励在内的奖金制度。

其中，推荐奖：499元级别的会员推荐一代120元，推荐二代得30元；2999元级别的会员推荐一代是700元，推荐二代是100元；见点奖：初级店铺之后，网体每进入一个会员，就拿25元，平级的奖金是15元(A是初级，B也是初级，A推荐B，B网体下每加入一个499的会员，A都能拿到15元的平级奖);明星店铺的见点奖是20元，平级是13元；钻石店铺的见点奖是15元，平级是14元。

对此，业内人士认为，淳肌新电商没有直销牌照却采用直销模式发展市场，其制度存有明显的收取入门费、拉人头以及团队计酬特征，违反《禁止传销条例》第七条规定。

针对以上问题，中国网财经记者向北海黑珍珠发送采访函，截至发稿未获回复。

(责编：李都也(实习生)、李栋)